Baum in Voarlberg auf Fahrzeug gestürzt

Am Dienstagvormittag stürzte in der Bregenzerwälder Gemeinde Alberschwende ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto. Der Lenker des Pkw wurde dabei leicht verletzt, sein 35-jähriger Beifahrer hatte Glück und kam mit dem Schrecken davon.
Der 20-jährige Lenker war mit seinem 35-jährigen Passagier von Dornbirn kommend in Richtung Bregenzerwald unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt des Achraintunnels stürzte plötzlich ein massiver Baumstamm aus dem links angrenzenden Waldgebiet direkt auf die Frontscheibe des Pkw.
Bergung mittels Kran
Der Fahrer des Pkw zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sein Beifahrer blieb glücklicherweise unversehrt. Um den Baumstamm zu beseitigen, war der Einsatz von schwerem Gerät vonnöten: Mit einem Kran wurde der schwere Stamm schließlich von der Straße geräumt. Warum der Baum auf die Straße krachte, wird noch ermittelt.
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