Baum in Voarlberg auf Fahrzeug gestürzt

Bergung mittels Kran

Der Fahrer des Pkw zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sein Beifahrer blieb glücklicherweise unversehrt. Um den Baumstamm zu beseitigen, war der Einsatz von schwerem Gerät vonnöten: Mit einem Kran wurde der schwere Stamm schließlich von der Straße geräumt. Warum der Baum auf die Straße krachte, wird noch ermittelt.