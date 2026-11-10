Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerer Betrug

Mutter gerät aus Liebe zum Sohn in Schuldenfalle

Vorarlberg
10.11.2026 19:00
Die Taten der Angeklagten sorgten für Kopfschütteln. Sie beging diverse Straftaten, um ihrem ...
Die Taten der Angeklagten sorgten für Kopfschütteln. Sie beging diverse Straftaten, um ihrem Sohn zu helfen und verkaufte ein teures Auto zum Spottpreis.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein gefälschter Lohnzettel, ein Autokredit und eine folgenschwere Entscheidung – für eine 52-jährige Serbin wurde der Wunsch, ihrem Sohn zu helfen, zum strafrechtlichen Verhängnis. Am Dienstag musste sie sich vor dem Landesgericht in Feldkirch verantworten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Satte 18.900 Euro beim Kauf, gerade einmal 1800 Euro beim Verkauf! Was eine 52-jährige Serbin mit einem finanzierten Auto anstellte, sorgte am Dienstag am Landesgericht Feldkirch für kollektives Kopfschütteln. Doch hinter dem Ganzen steckt die Geschichte einer Mutter, die ihrem Sohn helfen wollte und dabei selbst mit dem Gesetz in Konflikt geriet.

Lohnzettel mit Name der Mutter versehen
Alles begann im Sommer 2024 in Mittelberg. Der Sohn arbeitete damals in Liechtenstein und wollte ein Auto. Seine Mutter, selbst verschuldet und nicht kreditwürdig, wollte ihn dabei unterstützen. Um an den Kredit zu kommen, wurde kurzerhand sein Lohnzettel manipuliert und auf ihren Namen ausgestellt. „Mein Mann fälschte dann den Namen und setzte meinen ein. Mein Fehler war, dass ich das unterschrieb“, gestand die Angeklagte, die ohne Verteidiger bei Gericht erschien.

Pkw für sehr wenig Geld weiterverkauft
Doch damit nicht genug. Als offene Geldstrafen drückten und ihrem Sohn laut ihrer Darstellung die Haft drohte, verkaufte sie das Auto für einen Bruchteil des Kaufpreises. „Ich hätte das Auto nicht verkaufen dürfen“, räumte sie ein. Damals habe sie aber damit verhindern wollen, dass ihr Sohn ins Gefängnis müsse. Die finanzierende Bank fordert jetzt rund 18.000 Euro zurück. Die bereits einschlägig vorbestrafte Frau befindet sich mittlerweile in Schuldenberatung und verspricht, den Schaden nach Möglichkeit in Raten wiedergutzumachen. „Ich weiß, dass ich schuldig bin. Das war Betrug, das hätte nicht sein dürfen. Ich bitte um eine milde Strafe“, erklärte sie im Schlusswort.

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte wollte vor Gericht unschuldig wirken.
„Jetzt ist es zu spät“
Libyer (31) in Wohnungsnot drohte mit Massaker
10.11.2026

Geldstrafe wegen schweren Betrugs
Die Richterin zeigte Verständnis für das Motiv, nicht aber für die Tat: „Es ist menschlich, dass Sie Ihren Sohn versucht haben beim Autokauf zu unterstützen, aber so geht das nicht.“ Das Urteil: 1440 Euro unbedingte Geldstrafe wegen schweren Betrugs und Veruntreuung. Dazu kommen 18.000 Euro für die Bank, der Verfall desselben Betrags und der Widerruf einer bedingten Geldstrafe von 560 Euro. Die Angeklagte nahm das Urteil an. Rechtskräftig ist es noch nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
10.11.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 12°
Symbol starker Regen
Bludenz
9° / 14°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
9° / 13°
Symbol starker Regen
Feldkirch
9° / 15°
Symbol Regen

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
142.900 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.729 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
108.630 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1047 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
827 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
784 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Mehr Vorarlberg
Schwerer Betrug
Mutter gerät aus Liebe zum Sohn in Schuldenfalle
Causa Tschann
Markus Wallner steht hinter verurteiltem Stadtchef
20-Jähriger verletzt
Baum in Voarlberg auf Fahrzeug gestürzt
Youth Olympic Games
„Zsombi“ holte sich Bronze kurz vor der Ziellinie
Schwerpunktkontrolle
Polizei zieht Rauschgift-Lenker aus dem Verkehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf