Mutter gerät aus Liebe zum Sohn in Schuldenfalle

Pkw für sehr wenig Geld weiterverkauft

Doch damit nicht genug. Als offene Geldstrafen drückten und ihrem Sohn laut ihrer Darstellung die Haft drohte, verkaufte sie das Auto für einen Bruchteil des Kaufpreises. „Ich hätte das Auto nicht verkaufen dürfen“, räumte sie ein. Damals habe sie aber damit verhindern wollen, dass ihr Sohn ins Gefängnis müsse. Die finanzierende Bank fordert jetzt rund 18.000 Euro zurück. Die bereits einschlägig vorbestrafte Frau befindet sich mittlerweile in Schuldenberatung und verspricht, den Schaden nach Möglichkeit in Raten wiedergutzumachen. „Ich weiß, dass ich schuldig bin. Das war Betrug, das hätte nicht sein dürfen. Ich bitte um eine milde Strafe“, erklärte sie im Schlusswort.