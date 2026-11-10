Mutter gerät aus Liebe zum Sohn in Schuldenfalle

Ein gefälschter Lohnzettel, ein Autokredit und eine folgenschwere Entscheidung – für eine 52-jährige Serbin wurde der Wunsch, ihrem Sohn zu helfen, zum strafrechtlichen Verhängnis. Am Dienstag musste sie sich vor dem Landesgericht in Feldkirch verantworten.
Satte 18.900 Euro beim Kauf, gerade einmal 1800 Euro beim Verkauf! Was eine 52-jährige Serbin mit einem finanzierten Auto anstellte, sorgte am Dienstag am Landesgericht Feldkirch für kollektives Kopfschütteln. Doch hinter dem Ganzen steckt die Geschichte einer Mutter, die ihrem Sohn helfen wollte und dabei selbst mit dem Gesetz in Konflikt geriet.
Lohnzettel mit Name der Mutter versehen
Alles begann im Sommer 2024 in Mittelberg. Der Sohn arbeitete damals in Liechtenstein und wollte ein Auto. Seine Mutter, selbst verschuldet und nicht kreditwürdig, wollte ihn dabei unterstützen. Um an den Kredit zu kommen, wurde kurzerhand sein Lohnzettel manipuliert und auf ihren Namen ausgestellt. „Mein Mann fälschte dann den Namen und setzte meinen ein. Mein Fehler war, dass ich das unterschrieb“, gestand die Angeklagte, die ohne Verteidiger bei Gericht erschien.
Pkw für sehr wenig Geld weiterverkauft
Doch damit nicht genug. Als offene Geldstrafen drückten und ihrem Sohn laut ihrer Darstellung die Haft drohte, verkaufte sie das Auto für einen Bruchteil des Kaufpreises. „Ich hätte das Auto nicht verkaufen dürfen“, räumte sie ein. Damals habe sie aber damit verhindern wollen, dass ihr Sohn ins Gefängnis müsse. Die finanzierende Bank fordert jetzt rund 18.000 Euro zurück. Die bereits einschlägig vorbestrafte Frau befindet sich mittlerweile in Schuldenberatung und verspricht, den Schaden nach Möglichkeit in Raten wiedergutzumachen. „Ich weiß, dass ich schuldig bin. Das war Betrug, das hätte nicht sein dürfen. Ich bitte um eine milde Strafe“, erklärte sie im Schlusswort.
Geldstrafe wegen schweren Betrugs
Die Richterin zeigte Verständnis für das Motiv, nicht aber für die Tat: „Es ist menschlich, dass Sie Ihren Sohn versucht haben beim Autokauf zu unterstützen, aber so geht das nicht.“ Das Urteil: 1440 Euro unbedingte Geldstrafe wegen schweren Betrugs und Veruntreuung. Dazu kommen 18.000 Euro für die Bank, der Verfall desselben Betrags und der Widerruf einer bedingten Geldstrafe von 560 Euro. Die Angeklagte nahm das Urteil an. Rechtskräftig ist es noch nicht.
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