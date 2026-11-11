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Atemberaubende Energie

Aimard brilliert mit dem Kammerorchester Basel

Vorarlberg
11.11.2026 08:30
Das Kammerorchester Basel zählt zu den führenden und innovativsten der internationalen ...
Das Kammerorchester Basel zählt zu den führenden und innovativsten der internationalen Klassikszene.(Bild: MATTHIAS MUELLER)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Er gilt als einer der Besten seines Fachs: Pianist Pierre-Laurent Aimard begeisterte bei den Vaduzer Konzerten an der Seite des Kammerorchesters Basel. Neben Beethovens monumentalem 5. Klavierkonzert standen komplexe Werke der Moderne auf dem Programm.

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Die Geschichte des Kammerorchesters Basel ist verwirrend. Während das Internet die Gründung des Ensembles mehrfach mit 1986 angibt, schreibt das Programmheft der Vaduzer Konzerte vom 100-jährigen Jubiläum in diesem Jahr. Das würde mit den Informationen aus der Geschichte der klassischen Moderne übereinstimmen, die besagen, dass das KOB unter Leiter Paul Sacher vielen, teils verfemten Komponisten die Gelegenheit zu Uraufführungen gegeben hat. So auch dem Ungarn Béla Bartók, dessen epochale „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ dort vor 90 Jahren zum ersten Mal erklang.

Erforderte eine besondere Orchesteraufstellung
Dieses vielschichtige Stück war das zweite Werk des Programmes, das das Kammerorchester Basel in Vaduz am Sonntag unter dem Dirigenten Pierre Bleuse darbot. Zuvor hörte man ein Auftragswerk des Orchesters, das erst tags zuvor in Basel uraufgeführt wurde, nämlich Beat Furrers „Sinfonia concertante“. Irisierende Klangflächen mit vielen Flageoletts bestimmen lange das Geschehen, schließlich folgen lebhaftere Passagen, in denen allerlei spieltechnische Finessen präsentiert werden. Wesentlich eingängiger kommt Bartoks zuvor schon erwähntes Werk herüber. Es erfordert eine besondere Orchesteraufstellung und versteht unter „Saiteninstrumente“ auch eine Harfe und ein Klavier. Ruhig, vielleicht melancholisch der erste Satz, tiefsinnig der dritte, bis sich der letzte Satz in ungarisch anmutender Rhythmik von aller Schwere befreit.

Das Kammerrochester Basel, traditionell mit neuer und neuester Musik vertraut, spielt herausragend gut, und aufsehenerregend wach und präzise dirigiert Pierre Bleuse diese komplexen Werke. Die fabelhafte Qualität steigerte sich mit Beethovens monumentalen 5. Klavierkonzert, für das der Pianist Pierre-Laurent Aimard das Podium betrat. Getrost kann man ihn als einen der Besten seines Fachs nennen, gleichermaßen vertraut mit neuer Musik und historischer Aufführungspraxis – seine Zusammenarbeit sowohl mit Olivier Messiaen beziehungsweise dessen Frau Yvonne Loriot als auch mit Nikolaus Harnoncourt bezeugen dies.

Stücke von György Kurtág als Zugabe
Mit atemberaubender Energie steigt Aimard in Beethovens Kaskaden ein, schaffte aber auch in einem Augenblick in sanfte Klänge zu wechseln, wo es sein soll. Sehr eng ist der Kontakt zwischen ihm, dem Dirigenten und dem Konzertmeister, sodass eine wohl unüberbietbare Interpretation dieses ikonischen Werkes entsteht. Nach langem Beifall ließ sich Aimard zu Zugaben bitten. Es waren minimale Stücke seines Freundes, des 100 Jahre alten György Kurtág. Das Kammerorchester Basel kommt übrigens im Jänner nach Dornbirn.

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