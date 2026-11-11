Aimard brilliert mit dem Kammerorchester Basel

Er gilt als einer der Besten seines Fachs: Pianist Pierre-Laurent Aimard begeisterte bei den Vaduzer Konzerten an der Seite des Kammerorchesters Basel. Neben Beethovens monumentalem 5. Klavierkonzert standen komplexe Werke der Moderne auf dem Programm.
Die Geschichte des Kammerorchesters Basel ist verwirrend. Während das Internet die Gründung des Ensembles mehrfach mit 1986 angibt, schreibt das Programmheft der Vaduzer Konzerte vom 100-jährigen Jubiläum in diesem Jahr. Das würde mit den Informationen aus der Geschichte der klassischen Moderne übereinstimmen, die besagen, dass das KOB unter Leiter Paul Sacher vielen, teils verfemten Komponisten die Gelegenheit zu Uraufführungen gegeben hat. So auch dem Ungarn Béla Bartók, dessen epochale „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ dort vor 90 Jahren zum ersten Mal erklang.
Erforderte eine besondere Orchesteraufstellung
Dieses vielschichtige Stück war das zweite Werk des Programmes, das das Kammerorchester Basel in Vaduz am Sonntag unter dem Dirigenten Pierre Bleuse darbot. Zuvor hörte man ein Auftragswerk des Orchesters, das erst tags zuvor in Basel uraufgeführt wurde, nämlich Beat Furrers „Sinfonia concertante“. Irisierende Klangflächen mit vielen Flageoletts bestimmen lange das Geschehen, schließlich folgen lebhaftere Passagen, in denen allerlei spieltechnische Finessen präsentiert werden. Wesentlich eingängiger kommt Bartoks zuvor schon erwähntes Werk herüber. Es erfordert eine besondere Orchesteraufstellung und versteht unter „Saiteninstrumente“ auch eine Harfe und ein Klavier. Ruhig, vielleicht melancholisch der erste Satz, tiefsinnig der dritte, bis sich der letzte Satz in ungarisch anmutender Rhythmik von aller Schwere befreit.
Das Kammerrochester Basel, traditionell mit neuer und neuester Musik vertraut, spielt herausragend gut, und aufsehenerregend wach und präzise dirigiert Pierre Bleuse diese komplexen Werke. Die fabelhafte Qualität steigerte sich mit Beethovens monumentalen 5. Klavierkonzert, für das der Pianist Pierre-Laurent Aimard das Podium betrat. Getrost kann man ihn als einen der Besten seines Fachs nennen, gleichermaßen vertraut mit neuer Musik und historischer Aufführungspraxis – seine Zusammenarbeit sowohl mit Olivier Messiaen beziehungsweise dessen Frau Yvonne Loriot als auch mit Nikolaus Harnoncourt bezeugen dies.
Stücke von György Kurtág als Zugabe
Mit atemberaubender Energie steigt Aimard in Beethovens Kaskaden ein, schaffte aber auch in einem Augenblick in sanfte Klänge zu wechseln, wo es sein soll. Sehr eng ist der Kontakt zwischen ihm, dem Dirigenten und dem Konzertmeister, sodass eine wohl unüberbietbare Interpretation dieses ikonischen Werkes entsteht. Nach langem Beifall ließ sich Aimard zu Zugaben bitten. Es waren minimale Stücke seines Freundes, des 100 Jahre alten György Kurtág. Das Kammerorchester Basel kommt übrigens im Jänner nach Dornbirn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.