Aimard brilliert mit dem Kammerorchester Basel

Erforderte eine besondere Orchesteraufstellung

Dieses vielschichtige Stück war das zweite Werk des Programmes, das das Kammerorchester Basel in Vaduz am Sonntag unter dem Dirigenten Pierre Bleuse darbot. Zuvor hörte man ein Auftragswerk des Orchesters, das erst tags zuvor in Basel uraufgeführt wurde, nämlich Beat Furrers „Sinfonia concertante“. Irisierende Klangflächen mit vielen Flageoletts bestimmen lange das Geschehen, schließlich folgen lebhaftere Passagen, in denen allerlei spieltechnische Finessen präsentiert werden. Wesentlich eingängiger kommt Bartoks zuvor schon erwähntes Werk herüber. Es erfordert eine besondere Orchesteraufstellung und versteht unter „Saiteninstrumente“ auch eine Harfe und ein Klavier. Ruhig, vielleicht melancholisch der erste Satz, tiefsinnig der dritte, bis sich der letzte Satz in ungarisch anmutender Rhythmik von aller Schwere befreit.