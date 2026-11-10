Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Causa Tschann

Markus Wallner steht hinter verurteiltem Stadtchef

Vorarlberg
10.11.2026 17:45
Der Oberste Gerichtshof hat die Nichtigkeitsbeschwerde zurückgewiesen – damit ist die ...
Der Oberste Gerichtshof hat die Nichtigkeitsbeschwerde zurückgewiesen – damit ist die Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs rechtskräftig.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) denkt nach dem Schuldspruch wegen Amtsmissbrauchs nicht an Rücktritt. Nun steht ihm weiterer Ärger mit der Opposition, der Justiz und sogar mit dem parteieigenem Ethikrat bevor.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für viel Gesprächsstoff hatte am Montag der Entscheid des OGH gesorgt, dessen Richter die Nichtigkeitsbeschwerde des Bludenzer Bürgermeisers Simon Tschann zurückgewiesen hatten. Obwohl die Höhe der Strafe noch nicht feststeht – diese dürfte sich aber an der vom Landesgericht verhängten Strafe von acht Monate bedingter Haft sowie eine unbedingte Geldstrafe von 60.000 Euro orientieren – ist fix: Das Stadtoberhaupt wird rechtskräftig wegen Amtsmissbrauchs verurteilt sein – und darf sich während der Bewährungszeit nicht den kleinsten Fehltritt erlauben.

Überraschender Rückhalt durch den Landesparteichef
Fast trotzig wirkte Tschanns Presseaussendung, in der er mitteilte, seinen Posten als Bürgermeister keinesfalls aufgeben zu wollen. Völlig überraschend hingegen war der Inhalt des Statements des Vorarlberger ÖVP-Parteichefs Markus Wallner, der sich hinter Tschann stellte: „Die Bludenzer haben Simon Tschann im Vorjahr – zu einem Zeitpunkt als das erstinstanzliche Urteil schon bekannt war – mit großer Mehrheit ihr Vertrauen ausgesprochen. Dieses klare Votum der Bludenzer Bevölkerung ist genauso zu respektieren. Wer Bürgermeister einer Stadt oder Gemeinde ist, entscheidet in Vorarlberg die Bevölkerung per Direktwahl.“

Was Wallner dazu bewogen hat, sich so klar auf die Seite Tschanns zu schlagen, ist nicht bekannt. Spekuliert wurde unter anderem darüber, ob der ÖVP-Chef befürchtet, bei Neuwahlen auch die vierte der fünf Vorarlberger Städte zu verlieren.

Opposition schießt scharf gegen Wallner
Die Oppositionsparteien forderten am Dienstag erneut den Rücktritt des Bludenzer Stadtchefs und nahmen dabei auch den Landeshauptmann ins Visier. „Wallner tut so, als wäre Gesetzestreue eine Kür und keine Pflicht. Wer Amtsmissbrauch zur Ermessensfrage umdeutet, verhöhnt die vielen Bürgermeister, die ihre Verfahren jeden Tag korrekt führen“, echauffierte sich Claudia Gamon von den Neos. „Tschanns Wahl zum Bürgermeister erfolgte unter gänzlich anderen Vorzeichen. Dass sich die Situation angesichts der rechtskräftigen Verurteilung Tschanns geändert hat, muss man anerkennen. Bludenz braucht ein handlungsfähiges Stadtoberhaupt und keine Lame Duck“, ergänzte Mario Leiter von der SPÖ.

Lesen Sie auch:
Simon Tschann musste sich vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten.
OGH entschied:
Tschann blitzte mit Nichtigkeitsbeschwerde ab
09.11.2026

Simon Tschann dürfte sich in nächster Zeit aber nicht nur mit den Angriffen der Oppositionsparteien erwehren müssen, auch die Staatsanwaltschaft hat den Bürgermeister weiter im Visier. Wie die „Krone“ exklusiv berichtete, läuft derzeit noch ein weiteres Verfahren wegen Amtsmissbrauch. Konkret geht um ein weiteres Bauverfahren, das das Gebäude der Funkenzunft betrifft, bei der Tschann Mitglied ist. Nicht ganz ausgestanden ist die ursprüngliche Geschichte, in deren Rahmen noch ein Verfahren wegen des Verdachts der Falschaussage und der versuchten Begünstigung gegen zwei Mitarbeiter des Rathauses läuft. Und nicht zuletzt wünscht auch noch die Vorsitzende des ÖVP-Ethikrates, Waltraud Klasnic, nähere Auskünfte von Simon Tschann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
10.11.2026 17:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 12°
Symbol starker Regen
Bludenz
9° / 14°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
9° / 14°
Symbol starker Regen
Feldkirch
9° / 15°
Symbol Regen

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
141.989 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.665 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
107.786 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1031 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
827 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
779 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Mehr Vorarlberg
Causa Tschann
Markus Wallner steht hinter verurteiltem Stadtchef
20-Jähriger verletzt
Baum in Voarlberg auf Fahrzeug gestürzt
Youth Olympic Games
„Zsombi“ holte sich Bronze kurz vor der Ziellinie
Schwerpunktkontrolle
Polizei zieht Rauschgift-Lenker aus dem Verkehr
Nächste Insolvenz
Friseurin muss bitteren Gang zum Gericht antreten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf