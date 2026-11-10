Markus Wallner steht hinter verurteiltem Stadtchef

Simon Tschann dürfte sich in nächster Zeit aber nicht nur mit den Angriffen der Oppositionsparteien erwehren müssen, auch die Staatsanwaltschaft hat den Bürgermeister weiter im Visier. Wie die „Krone“ exklusiv berichtete, läuft derzeit noch ein weiteres Verfahren wegen Amtsmissbrauch. Konkret geht um ein weiteres Bauverfahren, das das Gebäude der Funkenzunft betrifft, bei der Tschann Mitglied ist. Nicht ganz ausgestanden ist die ursprüngliche Geschichte, in deren Rahmen noch ein Verfahren wegen des Verdachts der Falschaussage und der versuchten Begünstigung gegen zwei Mitarbeiter des Rathauses läuft. Und nicht zuletzt wünscht auch noch die Vorsitzende des ÖVP-Ethikrates, Waltraud Klasnic, nähere Auskünfte von Simon Tschann.