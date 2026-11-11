Verfahren gegen US-Kriegsminister gestoppt

Das US-Repräsentantenhaus stoppt den Vorstoß für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Kriegsminister Pete Hegseth. Die republikanische Mehrheit verhinderte die Einleitung des sogenannten Impeachments und schob das Vorhaben rasch vom Tisch.
Der Antrag stammte vom parteiinternen Kritiker Thomas Massie – krone.at berichtete. In acht Anklagepunkten warf er Hegseth unter anderem vor, mit eigenmächtigen Militäraktionen im Iran-Konflikt das Parlament übergangen und gegen die Verfassung verstoßen zu haben.
Hegseth wies die Vorwürfe umgehend zurück und bezeichnete das Verfahren als „politisches Spektakel“. Er habe in Abstimmung mit US-Präsident Donald Trump gehandelt und die nationalen Sicherheitsinteressen verteidigt.
Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus stimmten am Dienstag (Ortszeit) mit 211 zu 204 Stimmen dafür, die Vorwürfe an den Justizausschuss zu verweisen. Da das Gremium von den Republikanern kontrolliert wird, ist der Vorstoß damit faktisch gestoppt.
Karten im Kongress bald neu gemischt
Mit der Abstimmung gewinnt Hegseth Zeit. Die Demokraten, die das Amtsenthebungsverfahren unterstützt hatten, übernehmen nach ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr aber die Kontrolle über den Kongress. Sie könnten dann einen neuen Versuch unternehmen. Hegseth wäre der erste US-Verteidigungsminister, gegen den ein solches Verfahren eingeleitet würde.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.