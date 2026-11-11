Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Republikaner blocken

Verfahren gegen US-Kriegsminister gestoppt

Außenpolitik
11.11.2026 00:47
Der versuchte politische Schlag gegen Pete Hegseth und seine Führung des ...
Der versuchte politische Schlag gegen Pete Hegseth und seine Führung des Verteidigungsministeriums ist vorerst vom Tisch.(Bild: AFP/CHIP SOMODEVILLA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das US-Repräsentantenhaus stoppt den Vorstoß für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Kriegsminister Pete Hegseth. Die republikanische Mehrheit verhinderte die Einleitung des sogenannten Impeachments und schob das Vorhaben rasch vom Tisch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Antrag stammte vom parteiinternen Kritiker Thomas Massie – krone.at berichtete. In acht Anklagepunkten warf er Hegseth unter anderem vor, mit eigenmächtigen Militäraktionen im Iran-Konflikt das Parlament übergangen und gegen die Verfassung verstoßen zu haben.

Hegseth wies die Vorwürfe umgehend zurück und bezeichnete das Verfahren als „politisches Spektakel“. Er habe in Abstimmung mit US-Präsident Donald Trump gehandelt und die nationalen Sicherheitsinteressen verteidigt.

Hintergrund

  • Der Abgeordnete Thomas Massie, ein Republikaner aus Kentucky, hatte am Montag im Repräsentantenhaus den Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren eingereicht.
  • Massie hatte die parteiinterne Vorwahl bei den Midterms gegen einen von Trump unterstützten Gegner verloren und damit nichts mehr zu verlieren.
  • Massie erklärte, Hegseths Handlungen – der Krieg im Iran sowie der Militäreinsatz in Venezuela zum Sturz von Präsident Nicolas Maduro – stellten „schwere Verbrechen und Vergehen“ dar und seine Führung im Pentagon „rechtfertige ein Amtsenthebungsverfahren“.
  • Hegseth verurteilte das gegen ihn gerichtete Amtsenthebungsverfahren als „politisches Spektakel“. Sein Chef – Donald Trump – und er selbst seien „zu erfolgreich“.

Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus stimmten am Dienstag (Ortszeit) mit 211 zu 204 Stimmen dafür, die Vorwürfe an den Justizausschuss zu verweisen. Da das Gremium von den Republikanern kontrolliert wird, ist der Vorstoß damit faktisch gestoppt.

Lesen Sie auch:
Hegseth machte sich zuletzt rar – nun trat er zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder vor die ...
Amtsenthebung droht
16 Minuten Wutrede: Hegseth spricht von „Sabotage“
10.11.2026
Verfahren eingeleitet
Republikaner will Trumps Kriegsminister loswerden
09.11.2026

Karten im Kongress bald neu gemischt
Mit der Abstimmung gewinnt Hegseth Zeit. Die Demokraten, die das Amtsenthebungsverfahren unterstützt hatten, übernehmen nach ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr aber die Kontrolle über den Kongress. Sie könnten dann einen neuen Versuch unternehmen. Hegseth wäre der erste US-Verteidigungsminister, gegen den ein solches Verfahren eingeleitet würde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
11.11.2026 00:47
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald Trump
Parlament
US-Repräsentantenhaus
AmtsenthebungsverfahrenKonflikt
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
147.204 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
96.584 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
83.632 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1067 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
828 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
805 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Mehr Außenpolitik
Republikaner blocken
Verfahren gegen US-Kriegsminister gestoppt
AfD einzige Opposition
Rot-rot-grüne Koalition in Mecklenburg-Vorpommern
Brisante Aussagen
Marterbauer sorgt für Koalitionskrach um EU-Geld
Bundespräsidentenwahl
Aigner verweigert Vorstellung bei AfD und Linken
Krone Plus Logo
Entgegnet Polizeichef
Innenminister erklärt Hauptbahnhof zum Brennpunkt
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf