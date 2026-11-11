Verfahren gegen US-Kriegsminister gestoppt

Karten im Kongress bald neu gemischt

Mit der Abstimmung gewinnt Hegseth Zeit. Die Demokraten, die das Amtsenthebungsverfahren unterstützt hatten, übernehmen nach ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr aber die Kontrolle über den Kongress. Sie könnten dann einen neuen Versuch unternehmen. Hegseth wäre der erste US-Verteidigungsminister, gegen den ein solches Verfahren eingeleitet würde.