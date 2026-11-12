“I’d probably pull the trigger again”

He’s clearly taken with light colors. Even at his first police interview, Wolfgang Weismayr (67) appeared in a white outfit; in court, too, the Salzburg resident always wore a cream-colored linen suit with a tie. He welcomes the “Krone” for an interview dressed in exactly the same outfit. “Everything is slowly getting back to normal,” the retiree smiles as he greets us. And: “With this decision, a final burden has been lifted from me.”