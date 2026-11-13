Graz spart: „Keine Vorschläge von ÖVP und SPÖ“

Nur Vorschläge von FPÖ und NEOS

Was wurde aus der Arbeitsgruppe? Nun, laut Eber gab es ein Treffen am 23. September. Dabei wurden alle Mitglieder aufgefordert, bis 2. Oktober konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Budgetsituation einzubringen. Von den vier Oppositionsparteien sei zunächst nichts gekommen, bis 5. Oktober folgten nachträglich Vorschläge von FPÖ (z. B. Sozialfonds strenger kontrollieren) und NEOS (z. B. komplette Streichung der Verfügungsmittel) – allerdings keine strukturellen, so Eber. Von Volkspartei und Sozialdemokraten langte nichts ein.

„Forderungen nach Einsparungen sind schnell erhoben. Wenn es aber darum geht, konkrete, umsetzbare Vorschläge auf den Tisch zu legen, wird es deutlich ruhiger“, meint Eber. Er wird am Freitag dem Stadtsenat die vollständige Liste der Vorschläge sowie eine Zusammenfassung des gesamten Ablaufs per E-Mail übermitteln, bei der Sitzung selbst kann er nicht anwesend sein. Das Grazer Budget für 2027 wird übrigens Anfang Dezemer präsentiert.