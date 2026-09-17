Uhr tickt: Zwei Monate bis zum großen Sparpaket

Kahr kommt in Fahrt, nennt einen „Riesen-Rückstau an Investitionen“, den ihre Koalition zu Beginn der ersten Amtszeit 2021 übernommen hat („Keiner hat sich um das Kanalnetz geschert“) – und greift Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk an. Dieser hat in einem Gastbeitrag Kahr ausgerichtet, sie lächle die Probleme weg. „Der soll einen Monat lang mit mir durch die Stadt gehen“, poltert die Bürgermeisterin und spricht dann das neue Kammer-Ausbildungszentrum „Center of Excellence“ an. Dort sei nächstes Jahr noch eine Rate der Stadt von 500.000 Euro offen, „die könnte man gleich einsparen“.