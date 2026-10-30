Kein Öffi-Kahlschlag, aber Klimaticket wird teurer

Noch keine Entscheidung über Straßenbahnen

Eine Fahrplanausdünnung steht mittlerweile nicht mehr zur Debatte, betonen Kahr und Schwentner. Noch keine Entscheidung gibt es darüber, ob neben den bereits fixierten 31 Flexity-Straßenbahnen weitere dazukommen. Bald kann eine Option über zehn Garnituren gezogen werden, später folgt eine weitere über 14 Bims. Die Entscheidung darüber fällt gemeinsam mit weiteren Großinvestitionen für Graz.