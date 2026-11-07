Sparkurs: 15 pflegende Angehörige verlieren Job

Für viele ist nach acht Stunden Arbeit längst nicht Feierabend. Sie pflegen ihre Angehörigen und haben dadurch quasi zwei Jobs. Um diese Doppelbelastung zu vermeiden, wurde vor drei Jahren in Graz ein Pilotprojekt ins Leben gerufen. 15 pflegende Angehörige wurden angestellt, bezahlt, versichert und hatten Anspruch auf Urlaub.