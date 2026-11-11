Schweden verängstigt: „Seele aus dem Leib geheult“

Die 24-Jährige habe sich „die Seele aus dem Leib geheult.“ Die Situation habe sie „völlig traumatisiert“. Das starke Schwanken löste auch bei ihrer Kollegin Maja Dahlqvist Furcht aus: „Das ist das Schlimmste, was ich je auf einem Gletscher erlebt habe – und ich war schon oft hier.“ Am Ende brachte die Gondel alle Athleten aber glücklicherweise unverletzt ins Tal.