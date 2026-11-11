Schweden verängstigt: „Seele aus dem Leib geheult“

Eine Gondelfahrt im Trainingslager hat sich für einen Teil des schwedischen Langlaufteams zu einem traumatischen Erlebnis entwickelt. Wie die Athleten gegenüber der schwedischen Zeitung „Expressen“ schildern, hat sich der Schreckmoment in Südtirol tief eingeprägt.
Ereignet haben sich die traumatischen Momente vor knapp zwei Wochen im Schnalstal. Rund um den dortigen Gletscher haben sich Teile des schwedischen Frauen- und Männernationalteams der Langläufer auf die anstehende Saison vorbereitet.
Nach dem Training machten sich die Athleten mit der Gondel auf den Weg in Richtung Tal. Über 1000 Höhenmeter zieht sich diese und ist die höchste Seilbahn Südtirols. Doch gegen Hälfte der Fahrt wurde die Kabine plötzlich von heftigen Sturmböen getroffen.
„Völlig traumatisiert“
Momente, die für Schrecken bei den Langläufern sorgten: „Als wir bergab fuhren, kam eine Windböe. Wir waren ziemlich wenige in der Kabine, dadurch war sie recht leicht. Das könnte der Grund gewesen sein, warum sie so stark schwankte“, schilderte Märta Rosenberg.
Die 24-Jährige habe sich „die Seele aus dem Leib geheult.“ Die Situation habe sie „völlig traumatisiert“. Das starke Schwanken löste auch bei ihrer Kollegin Maja Dahlqvist Furcht aus: „Das ist das Schlimmste, was ich je auf einem Gletscher erlebt habe – und ich war schon oft hier.“ Am Ende brachte die Gondel alle Athleten aber glücklicherweise unverletzt ins Tal.
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