Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trainingslager-Horror!

Schweden verängstigt: „Seele aus dem Leib geheult“

Ski Nordisch
11.11.2026 19:30
Teile des schwedischen Langlaufteams um Märta Rosenberg erlebten im Trainingslager bange ...
Teile des schwedischen Langlaufteams um Märta Rosenberg erlebten im Trainingslager bange Minuten.(Bild: Krone-Collage/GEPA, GEPA pictures)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eine Gondelfahrt im Trainingslager hat sich für einen Teil des schwedischen Langlaufteams zu einem traumatischen Erlebnis entwickelt. Wie die Athleten gegenüber der schwedischen Zeitung „Expressen“ schildern, hat sich der Schreckmoment in Südtirol tief eingeprägt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ereignet haben sich die traumatischen Momente vor knapp zwei Wochen im Schnalstal. Rund um den dortigen Gletscher haben sich Teile des schwedischen Frauen- und Männernationalteams der Langläufer auf die anstehende Saison vorbereitet. 

Lesen Sie auch:
Langlauf-Ass William Poromaa bestätigte die Trennung von Cecilie Wasler Fone.
„Ziemlich schön“
Nach WM-Kuss: Vize-Weltmeister ist wieder Single
29.10.2026
Sport Tv Logo
1. Tal-Loipe offen
ÖSV-Star freut sich über unverhofften Heimvorteil
21.10.2026

Nach dem Training machten sich die Athleten mit der Gondel auf den Weg in Richtung Tal. Über 1000 Höhenmeter zieht sich diese und ist die höchste Seilbahn Südtirols. Doch gegen Hälfte der Fahrt wurde die Kabine plötzlich von heftigen Sturmböen getroffen. 

„Völlig traumatisiert“
Momente, die für Schrecken bei den Langläufern sorgten: „Als wir bergab fuhren, kam eine Windböe. Wir waren ziemlich wenige in der Kabine, dadurch war sie recht leicht. Das könnte der Grund gewesen sein, warum sie so stark schwankte“, schilderte Märta Rosenberg.

Maja Dahlqvist freut sich über ihre Olympiamedaille bei den Winterspielen in Mailand und ...
Maja Dahlqvist freut sich über ihre Olympiamedaille bei den Winterspielen in Mailand und Cortina.(Bild: GEPA)

Die 24-Jährige habe sich „die Seele aus dem Leib geheult.“ Die Situation habe sie „völlig traumatisiert“. Das starke Schwanken löste auch bei ihrer Kollegin Maja Dahlqvist Furcht aus: „Das ist das Schlimmste, was ich je auf einem Gletscher erlebt habe – und ich war schon oft hier.“ Am Ende brachte die Gondel alle Athleten aber glücklicherweise unverletzt ins Tal. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
11.11.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
153.018 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
116.907 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
95.297 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1105 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
843 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
830 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Mehr Ski Nordisch
Trainingslager-Horror!
Schweden verängstigt: „Seele aus dem Leib geheult“
Skispringen
Polen betont: Keine Visa für russische Sportler
Cheftrainer offen
„Hat mich geehrt“: Angebot vom DSV für Widhölzl
Skispringerin hört auf
Weltmeisterin verkündet überraschend Karriereende
Sport Tv Logo
Kein Kopfsponsor
Oben ohne! Stadlober: „Hätte ich nicht erwartet“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf