Russland-Gegner verweigern neuen U20-WM-Spielplan

Das betrifft zunächst die U20-WM am Ende des Jahres. Dafür hatte die IIHF widerwillig inzwischen Russlands Junioren wieder ins Teilnehmerfeld aufgenommen und den Spielplan entsprechend geändert. Gleiches müsste nach dem Willen des CAS auch für die WM in Deutschland passieren. Für diesen Fall hatten bereits mehrere Nationen um Weltmeister Finnland angekündigt, nicht gegen ein russisches Team anzutreten.