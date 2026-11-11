Russland-Gegner verweigern neuen U20-WM-Spielplan

Die Gegner einer Rückkehr Russlands ins internationale Eishockey und zur WM 2027 in Deutschland erhöhen den Druck auf den Weltverband (IIHF). Eine Gruppe von mindestens sieben Nationen habe laut deutschem Verband (DEB) den neuen Spielplan für die U20-WM in Kanada, in dem Russland das Team Norwegens ersetzen soll, nicht unterschrieben.
Eine entsprechende Boykott-Haltung gegen Spiele gegen russische Teams sei auch für die allgemeine A-WM 2027 in Deutschland zu erwarten. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hatte Ende Oktober entschieden, dass Russlands Eishockey-Teams wieder für internationale Turniere zuzulassen seien.
Das betrifft zunächst die U20-WM am Ende des Jahres. Dafür hatte die IIHF widerwillig inzwischen Russlands Junioren wieder ins Teilnehmerfeld aufgenommen und den Spielplan entsprechend geändert. Gleiches müsste nach dem Willen des CAS auch für die WM in Deutschland passieren. Für diesen Fall hatten bereits mehrere Nationen um Weltmeister Finnland angekündigt, nicht gegen ein russisches Team anzutreten.
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