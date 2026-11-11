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Mit nur 22 Jahren

Tragödie! Nachwuchs-Jockey nach Sturz gestorben

Sport-Mix
11.11.2026 18:30
Der Tod von Izzy Neal erschüttert nicht nur die Welt des Pferdesports.
Der Tod von Izzy Neal erschüttert nicht nur die Welt des Pferdesports.(Bild: Krone-Collage/GEPA, screenshot/instagram_izzy.neale21)
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Von krone Sport

Eine furchtbare Tragödie erschüttert nicht nur die Welt des Pferdesports. Die erst 22-jährige Nachwuchs-Jockeyreiterin Izzy Neale ist nach einem schweren Sturz gestorben. Ihre Familie und ihr Trainer verabschieden sich mit emotionalen Worten. 

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Am vergangenen Sonntag war Neale beim Cotton Cup in Australien während des Rennens aus dem Sattel geschleudert worden. Dabei erlitt die 22-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Hubschrauber in ein nahegelegenes Spital gebracht, wo die Ärzte um ihr Leben kämpften. 

Leider vergebens. Denn am Dienstag bestätigten die Familie und der australische Rennsportverband gemeinsam: „Mit tiefer Trauer und gebrochenem Herzen geben wir den Tod unserer geliebten Izzy bekannt. Sie ist im Kreise ihrer engsten Familie und Freunde gestorben.“ 

Organe werden gespendet
Die Tragödie erschütterte das ganze Land, das restliche Rennprogramm wurde abgesagt. Neales Familie meldete sich schließlich mit einem weiteren emotionalen Statement und verkündete darin eine besondere Entscheidung. Die Organe der Australierin sollen gespendet werden: „Durch die Organspende gibt Izzy anderen die Chance auf Leben und wird so unserer Familie inmitten dieses verheerenden Verlustes etwas Trost spenden.“  

In ihrer noch jungen Karriere hatte Neale schon beeindruckende 88 Rennen gewonnen. Ihr Tod erschüttert auch ihren Trainer John Thompson. Auf X erinnert er an die 22-Jährige: „Ein absolut strahlender Lichtblick. Immer glücklich. Immer lächelnd. Von jedem geliebt, der sie kennengelernt hat. Die Welt ist durch den Verlust dieser wunderschönen jungen Frau ärmer geworden. Herzzerreißend.“ 

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