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Lienhart stellt klar

Wunsch für Irland-Partie: „Im Idealfall zu null“

Fußball International
11.11.2026 19:25
ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart will, dass gegen Irland die Null steht.
ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart will, dass gegen Irland die Null steht.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Philipp Lienhart ist in der Innenverteidigung des Fußball-Nationalteams oft der Fels in der Brandung. Das könnte auch am Samstag im Nations-League-Match in Linz gegen Irland wieder der Fall sein. Ein Sieg und somit der vorzeitige Gruppensieg ist der Plan, zudem möchte man endlich ohne Gegentor bleiben. 

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„Das haben wir zu selten geschafft. Daran arbeiten wir. Es ist definitiv ein Ziel in den nächsten Spielen, dass wir das wieder hinkriegen“, sagte Lienhart am Mittwoch in Wien.

Philipp Lienhart
Philipp Lienhart(Bild: GEPA)

In den letzten acht Spielen hat es im rot-weiß-roten Tor immer geklingelt. Das Hinspiel in Irland im September (2:2) ist noch in guter Erinnerung, das ÖFB-Team musste dort einen 0:2-Rückstand – beide Tore erzielte Stürmer Troy Parrott – aufholen. „Sie haben viel Qualität vorne, natürlich auch eine robuste Spielweise, spielen relativ schnell nach vorne und suchen die Tiefe. Das haben wir ja in Irland schon gesehen“, rekapitulierte Lienhart. „Aber wir haben auch gesehen, wie wir ihnen wehtun können. Wir haben nie aufgegeben, das spricht für die Mentalität der Mannschaft. Aber natürlich, im Idealfall spielen wir diesmal zu null.“ Dann sei er sicher, dass man gewinnen werde.

Mehr Verantwortung
Gerade in der Innenverteidigung verfügt Teamchef Ralf Rangnick mit Lienhart, David Affengruber, Felix Bacher oder Kevin Danso über Spieler mit internationaler Klasse. Dementsprechend oft hat sich in den letzten Spielen auch die Aufstellung geändert. „Ich kenne alle meine Kollegen sehr, sehr gut und fühle mich wohl neben jedem“, hat Lienhart da keine Bedenken.

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Der Freiburger gehört mittlerweile zu den erfahrensten Teamspielern, hat 45 Länderspiele absolviert. Dementsprechend gewichtig ist sein Wort in der Mannschaft bzw. groß auch die Verantwortung. „Ich glaube, dass ich schon eher ein ruhigerer Typ bin außerhalb vom Feld. Am Platz hat sich das über die Jahre geändert, dass ich da auch laut werden kann“, meinte der 30-Jährige. „Ich habe jetzt eine gewisse Erfahrung und ein gewisses Alter. Da probiere ich natürlich schon, der Mannschaft Sicherheit zu geben und durch mein Auftreten voranzugehen.“

Gute Erinnerungen an Linz
An Linz, wo die Iren empfangen werden, hat Lienhart keine schlechten Erinnerungen. Zwei seiner drei Länderspieltore hat er dort erzielt. „Mir fällt auf jeden Fall das Spiel gegen Norwegen (5:1 am 13.10.2024) ein. Da habe ich getroffen, und im Spiel davor gegen Kasachstan (4:0) habe ich auch getroffen. Dann fällt mir leider auch das Loch im Rasen (beim 1:0 gegen Zypern am 6.9.2025, Anm.) ein. Ich glaube, wir haben viele gute Spiele da schon gezeigt. Ein kleines, enges Stadion. Das passt ganz gut.“

In Freiburg gefällt es dem Abwehrspieler auch nach neun Jahren noch. In dieser Zeit haben sich die Breisgauer zu einem Top-6-Club in der deutschen Bundesliga gemausert. „Wenn man sich die Entwicklung anschaut, die der Verein genommen hat und wahrscheinlich auch ich so parallel, dass wir da gemeinsam Schritte gemacht haben in die richtige Richtung, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr schön.“ Freiburg passe gut zu ihm und umgekehrt. Der Sportclub ist mittlerweile regelmäßig zu Gast im Europacup. Und auch heuer ist der Saisonstart sowohl national mit Rang drei sowie in der Conference League geglückt. „Ich glaube, ich habe gute Spiele gezeigt und komme mit breiter Brust her.“

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