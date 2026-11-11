Wunsch für Irland-Partie: „Im Idealfall zu null“

In den letzten acht Spielen hat es im rot-weiß-roten Tor immer geklingelt. Das Hinspiel in Irland im September (2:2) ist noch in guter Erinnerung, das ÖFB-Team musste dort einen 0:2-Rückstand – beide Tore erzielte Stürmer Troy Parrott – aufholen. „Sie haben viel Qualität vorne, natürlich auch eine robuste Spielweise, spielen relativ schnell nach vorne und suchen die Tiefe. Das haben wir ja in Irland schon gesehen“, rekapitulierte Lienhart. „Aber wir haben auch gesehen, wie wir ihnen wehtun können. Wir haben nie aufgegeben, das spricht für die Mentalität der Mannschaft. Aber natürlich, im Idealfall spielen wir diesmal zu null.“ Dann sei er sicher, dass man gewinnen werde.