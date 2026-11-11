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„Völlige Freiheit“

Deutsche Familie hielt Mädchen zehn Jahre geheim

Ausland
11.11.2026 19:14
Das Mädchen hat nie eine Schule besucht.
Das Mädchen hat nie eine Schule besucht.(Bild: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) – stock.adobe.com)
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Von krone.at

Ein Fall in Dresden schockiert die Behörden: Die Eltern eines zehnjährigen Mädchens haben ihre Tochter nie gemeldet. Sie wollten wohl die Schulpflicht umgehen und forderten „absolute Freiheit“ für ihre Kinder.

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Bekannt wurde der Fall, nachdem die sechsköpfige Familie ihr Haus räumen musste. Ihre Villa wurde zwangsversteigert, weil sie sich geweigert hatten, die Grundsteuer zu bezahlen. In der Folge lebten die Eltern mit ihren Kindern wochenlang auf der Straße.

Kind „unter dem Radar“ gehalten
„Das Kind war zu keinem Zeitpunkt amtlich erfasst, etwa durch eine Geburtsurkunde oder eine Meldung bei den zuständigen Kommunal- oder Meldebehörden“, sagte der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, Clemens Arndt zu dem Fall. Für die Behörden sei es schwierig, wenn Eltern ein Kind bewusst „unter dem Radar“ hielten.

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Wie die „Bild“ berichtet, hatten die Eltern der Zehnjährigen noch drei weitere Kinder, die allesamt bereits erwachsen sind. Wegen Schulverweigerung sind diese zeitweise in Heime gekommen, lediglich eine 24-jährige Tochter habe einen Abschluss erhalten.

Eltern wollten „völlige Freiheit“
Die Familie habe immer wieder „völlige Freiheit für alle Kinder“ gefordert. Der Fall weiter untersucht, so der Behördensprecher. Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Dresden müsse unter anderem eine Gefährdung des Kindeswohls prüfen.

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