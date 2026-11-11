Deutsche Familie hielt Mädchen zehn Jahre geheim

Kind „unter dem Radar“ gehalten

„Das Kind war zu keinem Zeitpunkt amtlich erfasst, etwa durch eine Geburtsurkunde oder eine Meldung bei den zuständigen Kommunal- oder Meldebehörden“, sagte der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, Clemens Arndt zu dem Fall. Für die Behörden sei es schwierig, wenn Eltern ein Kind bewusst „unter dem Radar“ hielten.