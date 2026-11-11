Kakerlaken statt Fünf-Sterne-Hotel bei Olympia

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Sport-Mix
11.11.2026 19:01
Mit dem letzten Sprung sicherte sich Deborah Achleitner die Bronze-Medaille bei den Olympischen ...
Mit dem letzten Sprung sicherte sich Deborah Achleitner die Bronze-Medaille bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar.(Bild: GEPA)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Erst kurzfristig nachnominiert, dann im allerletzten Versuch aufs Podest. Deborah Achleitner überzeugte bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar vor vollen Tribünen. Die Tirolerin flog mit 5,72 Metern zu Weitsprung-Bronze. Jetzt freut sie sich auf die kakerlakenfreie Dusche zu Hause.

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„Ich bin noch nie so entspannt zu einem Wettkampf hingegangen. Da wusste ich eigentlich schon, dass es für mich gut laufen wird“, erzählt Deborah Achleitner lachend. Ursprünglich war die 17-jährige Tirolerin nur als Ersatzkandidatin vorgesehen, ehe sie doch noch einen Startplatz erhielt. Nur zwei Wochen hatte sie Zeit, sich auf den Weitsprung-Wettbewerb vorzubereiten. Hinzu kamen noch die Maturavorbereitungen. Anders als andere junge Sportler besucht die Weitspringerin nämlich keine Sportschule, sondern ein reguläres Gymnasium.

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