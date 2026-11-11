Polen betont: Keine Visa für russische Sportler

Polen wird russischen Skispringerinnen und Skispringern keine Einreiseerlaubnis für eine Teilnahme an den Weltcupbewerben in Wisla und Zakopane erteilen.
Wie das polnische Außenministerium am Mittwoch gegenüber Reuters angab, würden auch im Fall eines Antretens von russischen Sportlern als neutrale Athleten keine Visa ausgestellt. Der Internationale Skiverband (FIS) merkte diesbezüglich an, dass nur die Gastgeberländer über Visa- und Einreisebestimmungen entscheiden.
Teilnahmeerlaubnis als neutrale Athleten
Die FIS gestattet russischen und belarussischen Athleten in dieser Saison die Teilnahme an Einzelwettkämpfen als neutrale Athleten. Russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler waren seit dem Start von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine im Februar 2022 vom internationalen Schneesportgeschehen weitgehend ausgeschlossen.
In Wisla springen von 4. bis 6. Dezember Frauen und Männer um Weltcuppunkte, die Männer sind auch in Zakopane Mitte Jänner im Einsatz.
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