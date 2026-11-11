Polen betont: Keine Visa für russische Sportler

Teilnahmeerlaubnis als neutrale Athleten

Die FIS gestattet russischen und belarussischen Athleten in dieser Saison die Teilnahme an Einzelwettkämpfen als neutrale Athleten. Russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler waren seit dem Start von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine im Februar 2022 vom internationalen Schneesportgeschehen weitgehend ausgeschlossen.