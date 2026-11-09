Betrunken und auf Drogen mit E-Scooter gestürzt

Sonntagabend stürzte im weststeirischen Bärnbach ein 51-Jähriger mit seinem E-Scooter. Wie sich herausstellen sollte, war der Steirer alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss. Zudem war sein Gefährt deutlich schneller als erlaubt.
Nachdem am Sonntagabend ein 51-Jähriger in Bärnbach mit seinem E-Scooter gestürzt war und sich dabei verletzt hatte, war den Einsatzkräften der Grund für den Sturz rasch klar: Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten „deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung“ fest.
Ein Drogentest verlief positiv, wegen des Verdachts auf eine starke Alkoholisierung wurde dem Mann auch Blut abgenommen. Um den Verdacht einer schweren Kopfverletzung abzuklären, wurde der Weststeirer ins Spital gebracht.
Als die Polizisten den E-Scooter einem sogenannten Rollentest unterzogen, stellten sie eine Höchstgeschwindigkeit von 62 statt der erlaubten 25 km/h fest. Auf den 51-Jährigen warten mehrere Anzeigen.
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