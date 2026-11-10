Mit E-Scooter frontal in Straßenlaterne gekracht

Verletzter wurde in Klinik gebracht

Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde der Mann mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Dort musste er auf der Intensivstation aufgenommen werden. Der E-Scooter wurde beim Aufprall schwer beschädigt.