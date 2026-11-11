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Faschingswecken

Neue Narrenhauptstadt und Prinzenpaar gewählt

Kärnten
11.11.2026 18:00
Die Vertreter der Faschingsgilden vor der Kärntner Landesregierung.
Die Vertreter der Faschingsgilden vor der Kärntner Landesregierung.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Wenn die Narren in Kärnten los sind, geht es im Spiegelsaal der Landesregierung sehr lustig zu – das neue Landesprinzenpaar und die heurige Narrenhauptstadt wurden präsentiert.

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Trompeten und Pauken hallten am 11. 11. durch den Spiegelsaal in der Kärntner Landesregierung. Die Vertreter des Landes durften die Kärntner Faschingsgilden begrüßen. Und weil es die (junge) Tradition so will, wurde  in einer strengen Zeremonie ein neues Landesprinzenpaar präsentiert. Landeszepter und Landesschlüssel gingen an Prinzessin Anna die I. (Anna Brunner aus Millstatt) und Prinz Gaudius von Lustig XXIX. (Andreas Brandstätter aus Seeboden).

Abschied aus Faschingsgilde
Sie repräsentieren ab sofort den Kärntner Fasching. Dass nun die beiden das Kommando in Kärnten haben, nahm auch Landeshauptmann Daniel Fellner in einer launigen Rede hin: „Ich wünsche der neuen Faschingsregierung viel Erfolg und ein glückliches Händchen.“

Und auch eine neue Faschingslandeshauptstadt wurde auserkoren: Die Marktgemeinde Millstatt am See trägt den Titel bis zum Aschermittwoch 2027. Ab diesem Zeitpunkt verabschiedet sich auch Bruno Arendt von seiner Funktion als Präsident des Bundes der Kärntner Faschingsgilden (BÖF). Gemeinsam mit dem damaligen Landeshauptmann Peter Kaiser rief er im Jahr 2017 das Faschingswecken erst ins Leben.

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