Neue Narrenhauptstadt und Prinzenpaar gewählt

Und auch eine neue Faschingslandeshauptstadt wurde auserkoren: Die Marktgemeinde Millstatt am See trägt den Titel bis zum Aschermittwoch 2027. Ab diesem Zeitpunkt verabschiedet sich auch Bruno Arendt von seiner Funktion als Präsident des Bundes der Kärntner Faschingsgilden (BÖF). Gemeinsam mit dem damaligen Landeshauptmann Peter Kaiser rief er im Jahr 2017 das Faschingswecken erst ins Leben.