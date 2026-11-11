UNO schlägt Alarm: „Beendet kollektive Bestrafung“

Menschen werden „unnötigem Risiko“ ausgesetzt

„Falls jemand Zweifel am humanitären Völkerrecht haben sollte: Dies ist keine akzeptable Rechtfertigung“, teilte Fletcher mit. „Was das Ganze noch ärgerlicher macht, ist, dass die Menschen diesem unnötigen Risiko durch das Wetter ausgesetzt sind, das keine Gefahr darstellt, solange angemessene Unterkünfte zur Verfügung stehen. Und es wäre auch keine solche Gefahr, hätten wir ihnen angemessene Zelte und die notwendige Winterausrüstung zur Verfügung stellen können.“