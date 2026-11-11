Winter droht in Gaza
UNO schlägt Alarm: „Beendet kollektive Bestrafung“
Die Lieferblockaden im Gazastreifen halten an, doch der Winter rückt näher. Hunderttausende Menschen schlafen weiterhin in provisorischen Unterkünften, angesichts der drohenden Kälte stehen unzählige Menschenleben auf dem Spiel. Jetzt schlägt die UNO Alarm.
UNO-Nothilfekoordinator Tom Fletcher warnt angesichts der anhaltenden Lieferblockaden für Wintermaterial vor weiteren Todesopfern im Gazastreifen. Es dürfe keine Verzögerungen mehr geben, sagte er. „Beendet diese kollektive Bestrafung.“ Erst habe es geheißen, man müsse die israelischen Wahlen abwarten, die Ende Oktober stattgefunden hatten. Jetzt werde man bis zur Regierungsbildung dort vertröstet.
Wohnungen zerstört, Zelte überschwemmt
Laut den Vereinten Nationen sind im Gazastreifen mehr als zwei Millionen Menschen auf Schutz und Hilfe angewiesen, während Hunderttausende weiterhin in Zelten und provisorischen Unterkünften lebten. Mehr als 370.000 Wohnungen seien beschädigt oder zerstört worden. Zudem seien über 65.000 Zelte und Notunterkünfte von Überschwemmungen bedroht oder bereits betroffen.
Menschen werden „unnötigem Risiko“ ausgesetzt
„Falls jemand Zweifel am humanitären Völkerrecht haben sollte: Dies ist keine akzeptable Rechtfertigung“, teilte Fletcher mit. „Was das Ganze noch ärgerlicher macht, ist, dass die Menschen diesem unnötigen Risiko durch das Wetter ausgesetzt sind, das keine Gefahr darstellt, solange angemessene Unterkünfte zur Verfügung stehen. Und es wäre auch keine solche Gefahr, hätten wir ihnen angemessene Zelte und die notwendige Winterausrüstung zur Verfügung stellen können.“
Fletcher appellierte an Regierungen, mehr Geld für die Versorgung der Palästinenser zur Verfügung zu stellen. „Beendet dieses vorhersehbare, vermeidbare Leid. Die Welt ist hier nicht machtlos.“
Israel kontrolliert Lieferungen
Israel kontrolliert, welche Güter in den Gazastreifen gelangen. Die Vereinten Nationen warten auf Liefergenehmigungen für warme Kleidung, Decken, Bettzeug, bessere Unterkünfte und Heizungen. Auch Generatoren, Benzin, Motoröl, Material für das Abpumpen von Wasser sowie Aufräumarbeiten müssten endlich zugelassen werden, so Fletcher. Bei Material begründet Israel die Verweigerung oft mit dem Argument, Terroristen könnten dies zu Angriffen auf israelische Soldaten nutzen.
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