Ndukwe-Rot bei verpatztem U19-EM-Quali-Auftakt

Verpatzter EM-Quali-Auftakt für Österreichs U19-Nationalteam! Die Auswahl von Trainer Oliver Lederer muss sich in Wiener Neustadt Belarus mit 0:1 geschlagen geben. Star-Verteidiger Ifeanyi Ndukwe sah obendrein die Rote Karte.
Österreich startete dominant in die Partie und ließ Belarus wenig Zeit zum Atmen. Bereits in der ersten halben Stunde vergab die Lederer-Elf mehrere Großchancen auf die Führung. Nach Wiederanpfiff veränderte die Rote Karte für Levante-Verteidiger Ifeanyi Ndukwe nach einem harten Foul am eigenen Strafraumrand das Spiel. Belarus schlug Kapital aus der Überzahl und entschied die Partie nach einem Treffer von Titov in der 73. Minute für sich.
Damit steht Österreich auf dem dritten Tabellenplatz, da Slowenien mit 1:4 gegen England verlor. Um die Chance auf eine EM-Teilnahme zu wahren, darf man bloß nicht Gruppenletzter werden. Bereits am Samstag trifft man auf Slowenien, am Dienstag dann auf die Engländer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.