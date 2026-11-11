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ÖFB-Team geschlagen

Ndukwe-Rot bei verpatztem U19-EM-Quali-Auftakt

Fußball International
11.11.2026 20:19
Ifeanyi Ndukwe sah bei der Niederlage gegen Weißrussland die Rote Karte.
Ifeanyi Ndukwe sah bei der Niederlage gegen Weißrussland die Rote Karte.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Verpatzter EM-Quali-Auftakt für Österreichs U19-Nationalteam! Die Auswahl von Trainer Oliver Lederer muss sich in Wiener Neustadt Belarus mit 0:1 geschlagen geben. Star-Verteidiger Ifeanyi Ndukwe sah obendrein die Rote Karte.

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Österreich startete dominant in die Partie und ließ Belarus wenig Zeit zum Atmen. Bereits in der ersten halben Stunde vergab die Lederer-Elf mehrere Großchancen auf die Führung. Nach Wiederanpfiff veränderte die Rote Karte für Levante-Verteidiger Ifeanyi Ndukwe nach einem harten Foul am eigenen Strafraumrand das Spiel. Belarus schlug Kapital aus der Überzahl und entschied die Partie nach einem Treffer von Titov in der 73. Minute für sich.

(Bild: GEPA)

Damit steht Österreich auf dem dritten Tabellenplatz, da Slowenien mit 1:4 gegen England verlor. Um die Chance auf eine EM-Teilnahme zu wahren, darf man bloß nicht Gruppenletzter werden. Bereits am Samstag trifft man auf Slowenien, am Dienstag dann auf die Engländer.

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