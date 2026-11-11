Ndukwe-Rot bei verpatztem U19-EM-Quali-Auftakt

Österreich startete dominant in die Partie und ließ Belarus wenig Zeit zum Atmen. Bereits in der ersten halben Stunde vergab die Lederer-Elf mehrere Großchancen auf die Führung. Nach Wiederanpfiff veränderte die Rote Karte für Levante-Verteidiger Ifeanyi Ndukwe nach einem harten Foul am eigenen Strafraumrand das Spiel. Belarus schlug Kapital aus der Überzahl und entschied die Partie nach einem Treffer von Titov in der 73. Minute für sich.