Sozialhilfe neu: „Steiermark spart sich Millionen“

Wehrdienstreform: „Bin zuversichtlich“

Verhandlungsleiter ist Gödl bei der geplanten Wehr- und Zivildienstreform. Aktuell ist ein Modell 7+2 geplant: also sieben Monate Grundwehrdienst (inklusive einem Monat Übung) und danach zwei Monate Milizübungen, aufgeteilt auf zehn Jahre. Bis Donnerstag sind noch Stellungnahmen möglich, am Wochenende finden Gespräche mit den Grünen und der FPÖ statt – eine der beiden Parteien muss zustimmen. Der Zeitdruck ist groß, doch Gödl zeigt sich weiter „zuversichtlich“, dass noch im Dezember ein Beschluss möglich ist.