Auch ohne Alaba gibt es ein echtes Luxusproblem

Sechs Spiele, sechs verschiedene Innenverteidiger-Duos! Teamchef Ralf Rangnick hat im Abwehrzentrum die Qual der Wahl, gleich mehrere Legionäre aus Europas Topligen rittern um die begehrten Plätze. Warum Österreichs Luxusproblem immer größer wird, schreibt „Krone“-Redakteur Philipp Scheichl in seiner Kolumne.
Dreimal David Alaba mit Philipp Lienhart, zweimal mit Kevin Danso – bei der Generalprobe gegen Tunesien und der WM gab es in Österreichs Abwehrzentrum zumindest kurzfristig eine Konstante. Davor und danach? Gab es in Abwesenheit von Alaba ein kräftiges Durchwechseln, setzte Ralf Rangnick in sechs Spielen auf sechs (!) verschiedene Innenverteidiger-Duos. Zum Start des Länderspieljahrs noch mit Marco Friedl – der trotz starker Leistungen in Bremen gar nicht mehr im Kader steht, binnen acht Monaten von der Startelf auf die Abrufliste rutschte.
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