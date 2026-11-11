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Sportschütze nach Krakau: „Sind bestürzt & wütend“

Sport-Mix
11.11.2026 05:45
Jeffrey Pang ist Sportschütze bei der Schützengilde Wien-Leobersdorf.
Jeffrey Pang ist Sportschütze bei der Schützengilde Wien-Leobersdorf.(Bild: NATHAN DORFER)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Der Attentäter von Krakau war Mitglied in einem Schützenverein. Die „Krone“ traf Jeffrey Pang, der bei der Schützengilde Wien-Leobersdorf aktiv ist. Der 39-Jährige sagt: „Wenn so etwas passiert, ist es generell immer eine Katastrophe. Es ist tragisch und macht jeden Menschen fertig. Natürlich sprechen wir auch intern darüber. Wir sind sehr bestürzt und auch wütend, weil es unserem Image natürlich nicht hilft.“

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Die Vorfälle in Krakau schockten Jeffrey Pang: „Generell nimmt mich jedes Attentat mit.“ Aber dieser Vorfall setzte ihm besonders zu, weil der Attentäter ein Sportschütze war. Der Wiener betont: „Ich kann und will das nicht verstehen.“ Der 39-Jährige sagt: „Wir achten im Verein sehr auf psychische Stabilität und Sicherheit. Bei uns ist auch alles sicher gelagert und mehrfach abgeschlossen.“

„Die Regeln sind sehr streng“
Pang betreibt den dynamischen Schießsport (IPSC), siehe Youtube-Video oben. Dieser kombiniert das Absolvieren eines vorher bekannten Parcoursaufbaus mit anspruchsvollem Präzisionsschießen. Die Schützen treten in verschiedenen Unterdisziplinen mit Kleinkaliber- und Großkaliber-Pistolen sowie Büchsen und Flinten an. Jeffrey sagt: „Wir schießen auf Stahlziele und geometrische Ziele. Es ist läuft alles rein sportlich ab. Die Regeln sind sehr streng. Ich sorge als Range Officer auch für Sicherheit im Parcour, habe für den Notfall auch eine Erste-Hilfe-Ausbildung für Schusswunden. Aber das ist bei uns noch nie passiert.“

Jeffrey Pang mit Sarah Volkmann (Jiu-Jitsu), Martin Kain (Fechten) und Silvia Angelo (Mitglied ...
Jeffrey Pang mit Sarah Volkmann (Jiu-Jitsu), Martin Kain (Fechten) und Silvia Angelo (Mitglied des ÖBB-Vorstands) und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt bei der Vorstellung des neuen Ausbildungsprogramms der ÖBB für Spitzensportler.(Bild: BMWKMS/ HBF/Daniel Trippolt)

Höchste Konzentration
Der Wiener, dessen Papa aus Hongkong stammt und dessen Mutter in Schanghai geboren wurde, ist auch Mitglied des neuen Ausbildungsprogramms der ÖBB für Spitzensportler. Der Nationalteam-Schütze, der früher in der Automobilbranche tätig und sehr viel in Asien unterwegs war, strebt die Ausbildung zum Fahrdienstleiter an: „Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Der Sicherheitsgedanke und höchste Konzentration sind auch beim Schießen ganz groß geschrieben.“

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