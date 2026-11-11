Sportschütze nach Krakau: „Sind bestürzt & wütend“

„Die Regeln sind sehr streng“

Pang betreibt den dynamischen Schießsport (IPSC), siehe Youtube-Video oben. Dieser kombiniert das Absolvieren eines vorher bekannten Parcoursaufbaus mit anspruchsvollem Präzisionsschießen. Die Schützen treten in verschiedenen Unterdisziplinen mit Kleinkaliber- und Großkaliber-Pistolen sowie Büchsen und Flinten an. Jeffrey sagt: „Wir schießen auf Stahlziele und geometrische Ziele. Es ist läuft alles rein sportlich ab. Die Regeln sind sehr streng. Ich sorge als Range Officer auch für Sicherheit im Parcour, habe für den Notfall auch eine Erste-Hilfe-Ausbildung für Schusswunden. Aber das ist bei uns noch nie passiert.“