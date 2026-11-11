Jungle: „Wir wollten nie auf fancy Dinnerpartys“

Vor zwei Jahren habt ihr ein famoses Open-Air-Konzert in der Metastadt in Wien gespielt und euch auf das damals neue Album „Volcano“ fokussiert. Diesen Sommer erschien „Sunshine“ und in die Wiener Stadthalle bringt ihr auch die großen Hits von früher mit. „Sunshine“ hat sich klanglich auch sehr stark von „Volcano“ wegbewegt und traut sich eine eigene Atmosphäre zu. Eine Erfolgsformel zu verändern ist immer sehr mutig – aber ist das für euch auch notwendig?

Wir lieben das. Die Leute sagen alle, wir hätten unsere musikalische Formel verändert, aber wir selbst sehen das gar nicht so. Von einem philosophischen Standpunkt aus gesehen haben wir genau darauf geachtet, warum etwa ein Song wie „Back To 74“ bei den Fans so gut ankam. Unsere Conclusio war: Wir haben den Track beim Komponieren geliebt und hatten überhaupt keine Erwartungen in einen Erfolg gesteckt. Hättest du uns damals gefragt, welche Songs auf „Volcano“ am ehesten Hits werden könnten, wir hätten mit „Candle Flame“ oder „Us Against The World“ geantwortet, aber Erfolg hatte der Song, mit dem meisten Soul und der größten Bedeutung. Uns hat das gelehrt, dass wir Hits nicht jagen brauchen. Wenn wir mit unseren Songs happy sind und sie gut klingen, dann geben wir sie raus und warten ab, was damit passiert. Wir sind an einem Punkt in unserer Karriere angelangt, wo wir eine organische, natürliche Zugangsweise schätzen. Die Drums, der Bass – alles ist sehr ursprünglich gehalten auf „Sunshine“. Das Album hat eine menschliche Energie und das übersetzt sich hervorragend in unser Publikum.