„Manchmal rede ich halt schneller als ich denke“

Du hast in deiner bisherigen Karriere schon die ganze Bandbreite erleben dürfen bzw. müssen …

Ja, ich hab alles durch. Die emotionalste Saison war eigentlich die, in der es nach Olympia 2022 gar nicht gelaufen ist. Da hatte ich wirklich zu kämpfen, ich war verzweifelt. Teilweise bin ich nach den Rennen im Auto gesessen, die Tränen sind geflossen. Ich wollte nur, dass der Winter schnell vorbeigeht, weil ich keine Lösung hatte. Und dann dreht sich alles, das ist das Schöne im Leben und im Sport.