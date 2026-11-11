Auftakt zur neuen „Krone“-Serie „Hüttengeflüster“ mit unseren Ski-Stars! Hauptdarstellerin in der ersten Ausgabe: Katharina Truppe. Sie hat in ihrer Karriere schon die gesamte Palette der Emotionen miterlebt. Wie die Kärntnerin ihr Lächeln behält und wann sie allein sein will.
„Krone“: Kathi, du gehst als unser Slalom-Aushängeschild in die Saison. Darf man das so stehen lassen?
Katharina Truppe: Darf man, aber ich höre es nicht so gerne (lacht). Ich hab meine konstanteste Saison hinter mir, es macht richtig Spaß, ich stehe locker am Start, ohne mir groß Gedanken zu machen. Diesen Flow lässt man im Idealfall einfach passieren, arbeitet ruhig weiter und bleibt locker.
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Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?
Als junge Läuferin hab ich das gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber mittlerweile sind es schon die Erlebnisse, die Erfahrungen, die man sammeln darf, die Orte, die man sehen darf.
Du hast in deiner bisherigen Karriere schon die ganze Bandbreite erleben dürfen bzw. müssen …
Ja, ich hab alles durch. Die emotionalste Saison war eigentlich die, in der es nach Olympia 2022 gar nicht gelaufen ist. Da hatte ich wirklich zu kämpfen, ich war verzweifelt. Teilweise bin ich nach den Rennen im Auto gesessen, die Tränen sind geflossen. Ich wollte nur, dass der Winter schnell vorbeigeht, weil ich keine Lösung hatte. Und dann dreht sich alles, das ist das Schöne im Leben und im Sport.
Wer hat dich eigentlich als Kind inspiriert?
Benni Raich! Meine Geschwister und ich haben immer zum Benni gehalten. Er war und ist immer so bodenständig geblieben.
War Benni auch das Vorbild für deine stets fröhliche, positive Ausstrahlung?
Nein, ich bin einfach wie ich bin. Und manchmal rede ich halt schneller als ich denke (lacht). Mich zu verstellen, das war mir schon immer zu anstrengend. Manche mögen sagen, dass ich vieles zu locker nehme. Aber das stimmt nicht, ich hinterfrage und analysiere genauso akribisch. Aber was bringt es, wenn ich nach einem Ausfall oder schlechten Rennen tagelang aggressiv und schlecht drauf bin? Ich kann und will nicht spielen, dass ich angefressen bin.
Wie tankst du daheim am Zwanzgerhof die Akkus auf?
Unser Hof ist am Ende der Straße, hier ist Schluss, gibt es keinen Durchzugsverkehr. Hier kann ich Zeit mit der Familie und den Tieren verbringen. Es ist fein, diese Zuneigung, diese Liebe zu spüren. Hier ist egal, wer oder was du bist, wie dein Rennen gelaufen ist. Manchmal brauch ich nach stressigen Tagen aber auch einen Tag für mich allein. Aber das dauert selten länger als einen Tag, dann will ich wieder von Menschen umgeben sein.
Euer Team wirkt von außen fast wie eine zweite Familie, wie ist es wirklich?
Es fühlt sich schon so an. Wir kennen uns teilweise ewig, haben verschiedene Charaktere, respektieren uns. Da ist absolut kein Stinkstiefel dabei, niemand, wo ich mir denke: ’Nicht schon wieder’.
Nicht schon wieder, könnte man auch bei Mikaela Shiffrin sagen! Wie ist es, seit Jahren gegen die wohl beste Skifahrerin aller Zeiten anzutreten?
Mika begleitet mich schon durch die gesamte Karriere. Man gewöhnt sich daran. Was noch immer gilt: Es ist sauschwer, an ihr vorbeizukommen. Aber um zu gewinnen, muss man es schaffen, muss man sie schlagen.
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