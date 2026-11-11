Markt St. Martin – noch mehr Martin geht kaum noch

Früh- und Dämmerschoppen

Musikalisch zeigt sich der Jubiläumskirtag besonders vielfältig: „Die Zamkehra“ spielen beim Frühschoppen, am Nachmittag sorgen die „Wos Was i Wia Musi“ sowie die Volkstanzkinder Springginkal und die Volkstanzgruppe Deutschkreutz für regionale Akzente. Ab 17 Uhr übernimmt „11er-Blech“ den Dämmerschoppen. Einen internationalen Farbtupfer setzt die Sambabrazil-Show um 16 und 19 Uhr mit brasilianischen Rhythmen und Tanz. Ab 22 Uhr geht es beim „Après-Martini“ im Discozelt mit DJ Miles weiter.