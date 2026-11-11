Markt St. Martin – noch mehr Martin geht kaum noch

Zum bereits 25. Mal lädt der Martinikirtag in Markt St. Martin zum gemeinsamen Feiern des burgenländischen Landesfeiertags ein. Das Programm kann und soll sich sehen lassen!
Unter dem Motto „Vielfalt auf Burgenländisch“ begeht Markt St. Martin heute ein besonderes Jubiläum: Zum 25. Mal wird beim Martinikirtag gefeiert. Im Mittelpunkt stehen gelebtes Brauchtum, Musik, regionale Kulinarik, Lebensfreude und Begegnungen über Generationen hinweg.
Martin hoch zu Ross
Den Auftakt bildet um 10 Uhr das Hochamt mit Militärdekan Alexander Wessely sowie den Pfarrern Grzegorz Kotynia und Basil Ikechukwu Obiekii. Um 11 Uhr folgt die traditionelle Eröffnung mit dem heiligen Martin hoch zu Ross und dem Kindergarten Markt St. Martin.
Früh- und Dämmerschoppen
Musikalisch zeigt sich der Jubiläumskirtag besonders vielfältig: „Die Zamkehra“ spielen beim Frühschoppen, am Nachmittag sorgen die „Wos Was i Wia Musi“ sowie die Volkstanzkinder Springginkal und die Volkstanzgruppe Deutschkreutz für regionale Akzente. Ab 17 Uhr übernimmt „11er-Blech“ den Dämmerschoppen. Einen internationalen Farbtupfer setzt die Sambabrazil-Show um 16 und 19 Uhr mit brasilianischen Rhythmen und Tanz. Ab 22 Uhr geht es beim „Après-Martini“ im Discozelt mit DJ Miles weiter.
Der Mann mit der Kettensäge
Für Familien und Kinder gibt es wieder ein umfangreiches Angebot mit Kasperltheater, Ponyreiten, Gratis-Hüpfburg und Kindererlebnisstand des Naturparks Landseer Berge. Infostände des Österreichischen Bundesheeres, des Roten Kreuzes und dem Kartoffel & Kürbishof Dorner sowie Kettensägenkünstler Andreas Fraunschiel ergänzen das Tagesprogramm.
Helfen und Teilen
Ein besonderer gesellschaftlicher Akzent ist der Promi-Ausschank am Benefizstand zugunsten von „Licht ins Dunkel“ von 17 bis 19 Uhr. Damit verbindet der Martinikirtag das gemeinsame Feiern auch 2026 mit dem Gedanken des Helfens und Teilens.
Der Eintritt beträgt 6 Euro, Kinder feiern gratis.
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