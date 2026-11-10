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Zubau: „Es muss eine bessere Lösung geben“

Burgenland
10.11.2026 16:04
Das Krankenhaus Eisenstadt soll in den nächsten Jahren erweitert werden, erste Arbeiten haben ...
Das Krankenhaus Eisenstadt soll in den nächsten Jahren erweitert werden, erste Arbeiten haben schon begonnen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Die Zubau-Pläne für das Krankenhaus in Eisenstadt sorgen erneut für Diskussionen. Eine Bürgerinitiative will jetzt eine „Nachdenkpause“ für das Vorhaben erreichen.

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Schwere Maschinen haben vor Kurzem ihre Arbeit beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt aufgenommen. Wie berichtet, wird das „Haus F“ abgerissen. Danach soll der Neubau der Psychiatrie erfolgen. Dies ist Teil eines größeren Masterplans, der bis 2034 zahlreiche Umbauten, Modernisierungen und Zubauten vorsieht, um die medizinische Infrastruktur an die künftigen Anforderungen anzupassen. Die Erweiterungspläne sorgen allerdings nicht bei allen für Freude. Schon im Vorfeld hatten Anrainer am Oberberg Kritik an den Bauvorhaben geäußert. Vor allem wird dabei die Frage gestellt, ob der aktuelle Standort noch der geeignet für einen weiter wachsenden Krankenhaus-Komplex ist.

Krankenhaus ja, aber woanders
Jetzt haben sich besorgte Eisenstädter zu einer Bürgerinitiative zusammengetan und wollen eine „Nachdenkpause“. Bevor am Oberberg eine Viertel-Milliarde Euro verbaut werde, solle geprüft werden, ob der Standort der richtige sei, so die Forderung. „Uns geht es um ein gutes Krankenhaus für Eisenstadt und um ein Stadtviertel, in dem man auch in zehn Jahren noch gut leben kann. Weitere Riesenbauten auf dem Areal sind der falsche Weg.

Es muss eine bessere Lösung und Alternativen für Patienten, das Krankenhaus und für die Bevölkerung am Oberberg geben“, sagt Klaus Maras, Sprecher der Bürgerinitiative. Schon jetzt würden täglich mindestens 2500 Pkw über die Carl-Moreau-Straße zum Spital fahren. Durch die Erweiterung und das geplante Logistikzentrum werde sich die Situation weiter verschärfen, so die Befürchtung. Versuche, mit dem Spitalsträger auf eine gute Lösung zu kommen, seien ignoriert worden, heißt es von der Bürgerinitiative.

„Nehmen Anliegen ernst“
Beim Krankenhaus sieht man das anders. Man habe seit Beginn der Masterplanung im Jahr 2024 die Anrainer mehrfach zu Informationsveranstaltungen eingeladen. Darüber hinaus habe es zahlreiche persönliche Gespräche gegeben, wird betont.

„Wir nehmen die Anliegen der Nachbarschaft ernst und sind weiterhin offen für einen konstruktiven Austausch. Dabei gilt es, sowohl die Interessen der Anrainer als auch die Anforderungen an eine zukunftssichere und bedarfsgerechte Patientenversorgung zu berücksichtigen. Dass nicht alle Erwartungen und Vorstellungen erfüllt werden können, bedeutet nicht, dass Anliegen ignoriert wurden“, wird vom Spital erklärt.

Alternativer Standort wurde geprüft
Gemeinsam mit dem Land sei das Entwicklungspotenzial des bestehenden als auch für einen alternativen Standort geprüft worden. „Nach Abwägung der medizinischen, infrastrukturellen, finanziellen und zeitlichen Gesichtspunkte wurde der Entwicklung am derzeitigen Standort der Vorzug gegeben“, heißt es seitens der Klinik.

Man sei der medizinischen Versorgung der Menschen verpflichtet sei und erbringe zertifizierte Spitzenmedizin für bis zu 200.000 Einwohner in der Versorgungsregion. 

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