Zubau: „Es muss eine bessere Lösung geben“

Schwere Maschinen haben vor Kurzem ihre Arbeit beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt aufgenommen. Wie berichtet, wird das „Haus F“ abgerissen. Danach soll der Neubau der Psychiatrie erfolgen. Dies ist Teil eines größeren Masterplans, der bis 2034 zahlreiche Umbauten, Modernisierungen und Zubauten vorsieht, um die medizinische Infrastruktur an die künftigen Anforderungen anzupassen. Die Erweiterungspläne sorgen allerdings nicht bei allen für Freude. Schon im Vorfeld hatten Anrainer am Oberberg Kritik an den Bauvorhaben geäußert. Vor allem wird dabei die Frage gestellt, ob der aktuelle Standort noch der geeignet für einen weiter wachsenden Krankenhaus-Komplex ist.