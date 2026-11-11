Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Hilfe

„Alle haben Unfall nur fotografiert oder gefilmt!“

Burgenland
11.11.2026 05:00
Der Lkw-Fahrer saß nach dem Unfall benommen und verletzt in der Fahrerkabine. Niemand stieg aus ...
Der Lkw-Fahrer saß nach dem Unfall benommen und verletzt in der Fahrerkabine. Niemand stieg aus und half, nur eine Frau setzte die Rettungskette in Gang.(Bild: FF Neudorf)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Gaffer sind im Vormarsch – und kommen oft nicht auf die Idee, zu helfen. Eine junge Burgenländerin kam auf der Autobahn zu einem Unfall – und war die einzige, die half. Sie bittet wieder um mehr Empathie. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine junge Frau versteht die Welt nicht mehr. Sie fuhr am Montag mit ihrer kleinen Tochter bei Potzneusiedl auf die A6, die Nordostautobahn auf. Kurz bevor diese in die A4 mündet, staute es. Der Grund: Ein Lkw war verunfallt.

„Mitten auf der Fahrbahn stand ein Lkw. Die Kabine völlig eingedrückt, die Frontscheibe zertrümmert, überall Scherben. Der Fahrer hing am Lenkrad, scheinbar unter Schock“, erzählt die junge Burgenländerin. Was sie richtig wütend machte, war aber die Reaktion der anderen Autofahrer. Denn keiner blieb stehen, niemand schaute, ob er helfen könne.

Zitat Icon

Ich hab die Warnblinker eingeschaltet, bin in die nahe gelegene Pannenbucht gefahren und habe die Polizei verständigt.

Jennifer Katharina Roth

Alle haben geschaut, keiner hat geholfen 
Ein Wagen nach dem anderen sei ausgewichen und weitergefahren, schildert sie. Manche haben sogar gefilmt oder Fotos gemacht. Nur sie nicht. „Ich hab die Warnblinker eingeschaltet, bin in die nahe gelegene Pannenbucht gefahren und habe die Polizei verständigt“, schildert Jennifer Katharina Roth. Nachdem ihre Tochter im Fond des Wagens geschlafen hatte, stieg sie nicht aus. „Die Kleine auf der Autobahn alleine zu lassen, war mir dann doch zu riskant“, so die verständliche Reaktion. Trotzdem half sie, indem sie der Polizei am Telefon erklärt, was passiert war. Dabei behielt sie im Rückspiegel den Lkw im Auge.

Zitat Icon

Dass so viele Menschen vorbeigefahren sind und niemand außer mir Hilfe gerufen hat, enttäuscht mich zutiefst.

Jennifer Katharina Roth

„Wäre meine Tochter nicht mit gewesen, hätte ich persönlich Erste Hilfe geleistet und nicht nur die Rettungskette in Gang gesetzt“, so die gebürtige Potzneusiedlerin. Während sie Hilfe holte, seien bestimmt 50 Autos oder mehr an dem Lkw vorbeigefahren. „Später hab ich erfahren, dass mein Anruf der einzige Notruf war“, ist sie fassungslos. Genau das macht sie so wütend. Denn wer ein Handy in die Hand nehmen kann, um zu filmen, sollte auch Hilfe rufen können. „Wir reden so oft davon, füreinander da zu sein, von Menschlichkeit, von Hilfsbereitschaft. Dass so viele Menschen vorbeigefahren sind und niemand außer mir Hilfe gerufen hat, enttäuscht mich zutiefst.“ Sie hofft mit ihrem Appell Menschen aufzurütteln.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
11.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
5° / 9°
Symbol stark bewölkt
Güssing
5° / 9°
Symbol bedeckt
Mattersburg
4° / 10°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
3° / 7°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
5° / 9°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
147.591 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
97.825 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
83.863 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1067 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
828 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
805 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Mehr Burgenland
Sport Tv Logo
Hoffmann vor Wechsel?
Halb Europa jagt Hartbergs Torjäger der Stunde
Mit Holzpaletten
Feuerwehr rettet Pferd aus Swimmingpool
Brustkrebs-Vorsorge
Stadt zeigte einen Monat lang pinkes Engagement
Sport Tv Logo
Wiesberger: USA naht
„Keine Spur mehr von der früheren Verbissenheit“
Verdächtiger hat Alibi
Wende nach Postraub: Die Fahndung geht weiter!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf