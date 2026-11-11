„Alle haben Unfall nur fotografiert oder gefilmt!“

Gaffer sind im Vormarsch – und kommen oft nicht auf die Idee, zu helfen. Eine junge Burgenländerin kam auf der Autobahn zu einem Unfall – und war die einzige, die half. Sie bittet wieder um mehr Empathie.
Eine junge Frau versteht die Welt nicht mehr. Sie fuhr am Montag mit ihrer kleinen Tochter bei Potzneusiedl auf die A6, die Nordostautobahn auf. Kurz bevor diese in die A4 mündet, staute es. Der Grund: Ein Lkw war verunfallt.
„Mitten auf der Fahrbahn stand ein Lkw. Die Kabine völlig eingedrückt, die Frontscheibe zertrümmert, überall Scherben. Der Fahrer hing am Lenkrad, scheinbar unter Schock“, erzählt die junge Burgenländerin. Was sie richtig wütend machte, war aber die Reaktion der anderen Autofahrer. Denn keiner blieb stehen, niemand schaute, ob er helfen könne.
Ich hab die Warnblinker eingeschaltet, bin in die nahe gelegene Pannenbucht gefahren und habe die Polizei verständigt.
Jennifer Katharina Roth
Alle haben geschaut, keiner hat geholfen
Ein Wagen nach dem anderen sei ausgewichen und weitergefahren, schildert sie. Manche haben sogar gefilmt oder Fotos gemacht. Nur sie nicht. „Ich hab die Warnblinker eingeschaltet, bin in die nahe gelegene Pannenbucht gefahren und habe die Polizei verständigt“, schildert Jennifer Katharina Roth. Nachdem ihre Tochter im Fond des Wagens geschlafen hatte, stieg sie nicht aus. „Die Kleine auf der Autobahn alleine zu lassen, war mir dann doch zu riskant“, so die verständliche Reaktion. Trotzdem half sie, indem sie der Polizei am Telefon erklärt, was passiert war. Dabei behielt sie im Rückspiegel den Lkw im Auge.
Dass so viele Menschen vorbeigefahren sind und niemand außer mir Hilfe gerufen hat, enttäuscht mich zutiefst.
Jennifer Katharina Roth
„Wäre meine Tochter nicht mit gewesen, hätte ich persönlich Erste Hilfe geleistet und nicht nur die Rettungskette in Gang gesetzt“, so die gebürtige Potzneusiedlerin. Während sie Hilfe holte, seien bestimmt 50 Autos oder mehr an dem Lkw vorbeigefahren. „Später hab ich erfahren, dass mein Anruf der einzige Notruf war“, ist sie fassungslos. Genau das macht sie so wütend. Denn wer ein Handy in die Hand nehmen kann, um zu filmen, sollte auch Hilfe rufen können. „Wir reden so oft davon, füreinander da zu sein, von Menschlichkeit, von Hilfsbereitschaft. Dass so viele Menschen vorbeigefahren sind und niemand außer mir Hilfe gerufen hat, enttäuscht mich zutiefst.“ Sie hofft mit ihrem Appell Menschen aufzurütteln.
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