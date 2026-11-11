„Alle haben Unfall nur fotografiert oder gefilmt!“

„Wäre meine Tochter nicht mit gewesen, hätte ich persönlich Erste Hilfe geleistet und nicht nur die Rettungskette in Gang gesetzt“, so die gebürtige Potzneusiedlerin. Während sie Hilfe holte, seien bestimmt 50 Autos oder mehr an dem Lkw vorbeigefahren. „Später hab ich erfahren, dass mein Anruf der einzige Notruf war“, ist sie fassungslos. Genau das macht sie so wütend. Denn wer ein Handy in die Hand nehmen kann, um zu filmen, sollte auch Hilfe rufen können. „Wir reden so oft davon, füreinander da zu sein, von Menschlichkeit, von Hilfsbereitschaft. Dass so viele Menschen vorbeigefahren sind und niemand außer mir Hilfe gerufen hat, enttäuscht mich zutiefst.“ Sie hofft mit ihrem Appell Menschen aufzurütteln.