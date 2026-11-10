Stadt zeigte einen Monat lang pinkes Engagement

Geld für die Krebshilfe

Bei der Aktion kamen genau 26.649 Euro zusammen, welche im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in der Stadtvilla Eisenstadt an die Krebshilfe Burgenland übergeben wurden. „,Eisenstadt goes Pink’ hat gezeigt, was möglich ist, wenn eine ganze Stadt gemeinsam hinter einer Idee steht. Aus vielen einzelnen Beiträgen ist etwas Großes entstanden“, meinte Steiner.