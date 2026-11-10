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Brustkrebs-Vorsorge

Stadt zeigte einen Monat lang pinkes Engagement

Burgenland
10.11.2026 18:51
Spendenübergabe mit Steiner, Pink- Ribbon-Botschafterin Agnes Ottrubay und Krebshilfe- ...
Spendenübergabe mit Steiner, Pink- Ribbon-Botschafterin Agnes Ottrubay und Krebshilfe- Geschäftsführerin Andrea Konrath.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Exakt 26.649 Euro sind im Zuge der Brustkrebs-Aktion „Eisenstadt goes Pink“ zusammengekommen. 

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Es war eine bewegende Aktion, die nun auch einen bewegenden Abschluss fand: Einen Monat lang stand die Landeshauptstadt ganz im Zeichen der Brustkrebsvorsorge. Der Widerhall dabei war gewaltig. Insgesamt 83 Organisationen, Unternehmen, Vereine, Schulen und andere Einrichtungen beteiligten sich an „Eisenstadt goes Pink“. Sie organisierten eigene Aktionen, sammelten Spenden, unterstützten Veranstaltungen oder machten das Thema in ihrem Umfeld sichtbar.

„Nicht selbstverständlich“
„83 Partner, die sich für eine gemeinsame Sache engagieren – das ist alles andere als selbstverständlich. Hinter dieser Zahl stehen Menschen, die Zeit investiert, Ideen entwickelt, Veranstaltungen organisiert und andere zum Mitmachen motiviert haben“, so Bürgermeister Thomas Steiner.

Bewusstsein schaffen
Neben der beachtlichen Spendensumme stand auch ein zweites Ziel im Mittelpunkt: Brustkrebs und insbesondere die Bedeutung der Früherkennung stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Mit zahlreichen Aktionen, Veranstaltungen sowie den „Platzerln in Pink“ wurde das Thema über Wochen hinweg sichtbar gemacht und in den Alltag der Menschen getragen.

Geld für die Krebshilfe
Bei der Aktion kamen genau 26.649 Euro zusammen, welche im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in der Stadtvilla Eisenstadt an die Krebshilfe Burgenland übergeben wurden. „,Eisenstadt goes Pink’ hat gezeigt, was möglich ist, wenn eine ganze Stadt gemeinsam hinter einer Idee steht. Aus vielen einzelnen Beiträgen ist etwas Großes entstanden“, meinte Steiner.

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