US-Technik ermöglicht russische Kriegsverbrechen

Und es wird rege gehandelt: Nach der russischen Invasion in der Ukraine stiegen Ubiquiti-Lieferungen trotz US- und EU-Sanktionen sogar um zwei Drittel an. Auch die neuesten Modelle wurden nach Russland geliefert, zum Teil über Umwege, etwa über die Türkei oder Kasachstan. Sie Verschiffung an Drittländer ist eine bekannte Taktik, um die Sanktionen gegen Russland zu übergehen. Auch der Großhändler Multilink Solutions mit Sitz in der US-Stadt Cincinnati willigte auf die Anfrage des Reporters ein, in die Türkei zu liefern.