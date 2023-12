Beweist dieses Video Kriegsverbrechen der Russen?

In der Nähe der derzeit heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Awdijiwka soll es zu Kriegsverbrechen gekommen sein. Die Führung in Kiew wirft der russischen Armee vor, ukrainische Soldaten erschossen zu haben, die sich ergeben wollten. Ein derzeit in den sozialen Medien kursierendes Video von dem Zwischenfall wird bereits von der Staatsanwaltschaft Donezk untersucht.