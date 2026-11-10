Feuerwehr auf der Suche nach Löschwasser-Reserven

Einen Schritt weiter als Wassersparen

Und geht noch einen Schritt weiter: „Für den hoffentlich nie eintretenden Brandfall sind wir zusätzlich zu den bereits bekannten Wasserentnahmestellen auf der Suche nach weiteren möglichen Löschwasserreserven. Habt ihr einen befüllten Pool, ein Bassin, eine mit Wasser gefüllte Güllegrube oder einen anderen Wasserbehälter auf eurem Grundstück? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns diese Wasserreserven meldet.“