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Feuerwehr auf der Suche nach Löschwasser-Reserven

Oberösterreich
10.11.2026 20:31
In Helfenberg ist die Sorge groß, dass zu wenig Wasser zum Löschen vorhanden sein könnte
In Helfenberg ist die Sorge groß, dass zu wenig Wasser zum Löschen vorhanden sein könnte(Bild: Kerschbaummayr Werner)
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Von Krone Oberösterreich

1,6 Liter Regen pro Quadratmeter sind in den vergangenen zwei Tagen in Helfenberg im Mühlviertel gefallen. Nicht einmal ein Tropfen für die gesunkenen Grundwasserstände und keine Abhilfe für die Dürrefolgen. In der kaum 1200-Einwohner-Gemeinde ruft die Feuerwehr nun auf, Löschwasserreserven bekannt zu geben.

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„Da sich die Trinkwassersituation in unserer Gemeinde derzeit dramatisch zuspitzt, ist auch unser Hydrantennetz davon betroffen. Die verfügbaren Wasserreserven für den Brandfall sind daher stark eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, das vorhandene Trinkwasser sparsam zu verwenden und unnötigen Wasserverbrauch unbedingt zu vermeiden“, ruft die Feuerwehr in sozialen Medien zum Wassersparen auf. 

Einen Schritt weiter als Wassersparen
Und geht noch einen Schritt weiter: „Für den hoffentlich nie eintretenden Brandfall sind wir zusätzlich zu den bereits bekannten Wasserentnahmestellen auf der Suche nach weiteren möglichen Löschwasserreserven. Habt ihr einen befüllten Pool, ein Bassin, eine mit Wasser gefüllte Güllegrube oder einen anderen Wasserbehälter auf eurem Grundstück? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns diese Wasserreserven meldet.“

„Nur im Notfall“
Der genaue Standort und die Wassermenge soll auch bekannt gegeben werden, damit die Einsatzkräfte für den Notfall einen Plan erstellen können, wo am kürzesten Weg Wasser besorgt werden kann. Man verspricht, die Reserven nur im Notfall anzuzapfen.

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