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Wo ist Werthers Herzschmerz geblieben?

Oberösterreich
10.11.2026 16:00
Levi R. Kuhr präsentiert eine neue Fassung von Goethes „Werther“ in der Studiobühne
Levi R. Kuhr präsentiert eine neue Fassung von Goethes „Werther“ in der Studiobühne(Bild: Philip Brunnader)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

„Die Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang von Goethe zählt zu den berühmtesten Werken der deutschen Literatur. Die Sprache ist poetisch und schön, für ein junges Publikum vielleicht schwierig – oder vielleicht auch nicht? Levi R. Kuhr präsentiert in der Linzer Studiobühne mit „Werther/Wilhelm“ eine Kurzfassung, die ins Heute passt.

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Zeitlos jedenfalls der Stoff: Der junge Werther verliebt sich leidenschaftlich in Lotte, die jedoch bereits vergeben ist. Aus unerfüllter Liebe werden Verzweiflung, Weltschmerz und schließlich eine Tragödie.

Am Landestheater Linz greift Levi R. Kuhr, Schauspieler am Jungen Theater, den berühmten Stoff in seinem Bühnensolo „Werther/Wilhelm“ auf. Wilhelm, Werthers bester Freund, rekapituliert dessen Schicksal. Er betritt dessen Zimmer, liest Liebesbriefe und nähert sich Stück für Stück der Geschichte an. Über weite Strecken ist das spannend, doch genau jenes Versinken in den Gefühlen, das Werther ausmacht, bleibt diese Fassung schuldig. Die Leidenschaft, die jede Vernunft überschwemmt und schließlich in die bekannte Tragödie führt, wird eigentlich nicht einmal gestreift.

Levi R. Kuhr nimmt sich nach √Hamlet einer weiteren ikonischen Figur an, er adaptiert als ...
Levi R. Kuhr nimmt sich nach √Hamlet einer weiteren ikonischen Figur an, er adaptiert als Nachwuchsdramatiker nun Goethes Briefroman für das Junge Theater – und spielt seinen Text auch selbst.(Bild: Philip Brunnader)

Ein Solo, das nie langweilig wird
Freilich: Die Textleistung im 60-minütigen Solo ist beachtlich, auch wenn ein wenig weniger „also“ nicht geschadet hätte. Zudem werden die faszinierenden Requisiten und die Bühne nicht immer voll ausgeschöpft. Insgesamt bleibt man aber immer dabei, sehr kurzweilig.

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Aber: Werthers emotionaler Ausnahmezustand hätte durchaus in kleinen Dosen durch längere Originalpassagen vermittelt werden können. 

Die Inszenierung bietet einen interessanten Einstieg in Goethes poetisches Universum und macht einen der berühmtesten Liebenden der Literatur für ein Publikum ab 14 Jahren zugänglich. Ich empfehle aber noch zusätzliche Vor- und Nachbereitung zum Suizid-Aspekt. (Bis 4. März 2027 am Spielplan)

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