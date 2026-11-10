Wo ist Werthers Herzschmerz geblieben?

„Die Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang von Goethe zählt zu den berühmtesten Werken der deutschen Literatur. Die Sprache ist poetisch und schön, für ein junges Publikum vielleicht schwierig – oder vielleicht auch nicht? Levi R. Kuhr präsentiert in der Linzer Studiobühne mit „Werther/Wilhelm“ eine Kurzfassung, die ins Heute passt.
Zeitlos jedenfalls der Stoff: Der junge Werther verliebt sich leidenschaftlich in Lotte, die jedoch bereits vergeben ist. Aus unerfüllter Liebe werden Verzweiflung, Weltschmerz und schließlich eine Tragödie.
Am Landestheater Linz greift Levi R. Kuhr, Schauspieler am Jungen Theater, den berühmten Stoff in seinem Bühnensolo „Werther/Wilhelm“ auf. Wilhelm, Werthers bester Freund, rekapituliert dessen Schicksal. Er betritt dessen Zimmer, liest Liebesbriefe und nähert sich Stück für Stück der Geschichte an. Über weite Strecken ist das spannend, doch genau jenes Versinken in den Gefühlen, das Werther ausmacht, bleibt diese Fassung schuldig. Die Leidenschaft, die jede Vernunft überschwemmt und schließlich in die bekannte Tragödie führt, wird eigentlich nicht einmal gestreift.
Ein Solo, das nie langweilig wird
Freilich: Die Textleistung im 60-minütigen Solo ist beachtlich, auch wenn ein wenig weniger „also“ nicht geschadet hätte. Zudem werden die faszinierenden Requisiten und die Bühne nicht immer voll ausgeschöpft. Insgesamt bleibt man aber immer dabei, sehr kurzweilig.
Aber: Werthers emotionaler Ausnahmezustand hätte durchaus in kleinen Dosen durch längere Originalpassagen vermittelt werden können.
Die Inszenierung bietet einen interessanten Einstieg in Goethes poetisches Universum und macht einen der berühmtesten Liebenden der Literatur für ein Publikum ab 14 Jahren zugänglich. Ich empfehle aber noch zusätzliche Vor- und Nachbereitung zum Suizid-Aspekt. (Bis 4. März 2027 am Spielplan)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.