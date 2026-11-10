Wo ist Werthers Herzschmerz geblieben?

Am Landestheater Linz greift Levi R. Kuhr, Schauspieler am Jungen Theater, den berühmten Stoff in seinem Bühnensolo „Werther/Wilhelm“ auf. Wilhelm, Werthers bester Freund, rekapituliert dessen Schicksal. Er betritt dessen Zimmer, liest Liebesbriefe und nähert sich Stück für Stück der Geschichte an. Über weite Strecken ist das spannend, doch genau jenes Versinken in den Gefühlen, das Werther ausmacht, bleibt diese Fassung schuldig. Die Leidenschaft, die jede Vernunft überschwemmt und schließlich in die bekannte Tragödie führt, wird eigentlich nicht einmal gestreift.