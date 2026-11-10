„Teuerungskrise ist für viele lange nicht vorbei“

Jeder fünfte Haushalt mit geringem Einkommen kann heuer keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Und auch bei Freizeitaktivitäten, Restaurantbesuchen, Kinotickets und Co. müssen viele weiterhin sparen.
Das große Weihnachtsshoppen steht vor der Tür, doch viele werden heuer keine Geschenke kaufen können: Jeder fünfte Haushalt mit einem Netto-Monatseinkommen unter 2000 Euro kauft keine Präsente für den Heiligen Abend. Bei Haushalten mit mehr als 5000 Euro monatlichem Nettoeinkommen wollen nur drei Prozent keine Weihnachtsgeschenke besorgen.
Das zeigt eine Befragung des Handelsinstituts an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz. Conclusio von JKU-Forscher Ernst Gittenberger: „Unser Report zeigt, dass die Teuerungskrise für viele Haushalte mit geringem Einkommen noch lange nicht vorbei ist. Gespart wird beim Einkaufen, bei Freizeitaktivitäten und auch beim Weihnachtsfest.“
Jeder Zweite spart bei Kino, Konzert und Co.
Weitere Studienergebnisse: 42 Prozent der Haushalte mit weniger als 2000 Euro Einkommen haben in den vergangenen Monaten ihre Ausgaben für Freizeitaktivitäten wie Hobbys und Sport reduziert. 43 Prozent haben bei Restaurantbesuchen bzw. dem Ausgehen generell gespart und fast jeder zweite Haushalt bei Veranstaltungen wie Kino- oder Konzertbesuchen.
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