„Teuerungskrise ist für viele lange nicht vorbei“

Jeder Zweite spart bei Kino, Konzert und Co.

Weitere Studienergebnisse: 42 Prozent der Haushalte mit weniger als 2000 Euro Einkommen haben in den vergangenen Monaten ihre Ausgaben für Freizeitaktivitäten wie Hobbys und Sport reduziert. 43 Prozent haben bei Restaurantbesuchen bzw. dem Ausgehen generell gespart und fast jeder zweite Haushalt bei Veranstaltungen wie Kino- oder Konzertbesuchen.