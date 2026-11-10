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Rechnungshof deckt auf

73.000 Euro Steuergeld für VIP-Tickets beim LASK

Oberösterreich
10.11.2026 13:05
Der LASK spielt international auf großer Bühne und zählt zu den Aushängeschildern des ...
Der LASK spielt international auf großer Bühne und zählt zu den Aushängeschildern des oberösterreichischen Sports. Sportlandesrat Markus Achleitner gilt als großer Unterstützer des Linzer Traditionsvereins.(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

VIP-Luxus auf Kosten der Steuerzahler: Für teure Plätze im LASK-Stadion ließ das Land Oberösterreich Zehntausende Euro springen. Wer die exklusiven Tickets tatsächlich nutzte, blieb teilweise im Dunkeln. Der Landesrechnungshof übt scharfe Kritik, die Opposition ist empört.

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Den am Dienstag veröffentlichten Bericht des Landesrechnungshofs wird der scheidende Sportlandesrat Markus Achleitner (ÖVP) sicher nicht als nettes „Abschiedsgeschenk“ sehen: Seit Monaten ist in politischen Zirkeln die Rede von der Initiativprüfung der Hüter des Landesbudgets, die unter dem Titel „Förderungen und Sponsoring des Landes OÖ und der Landesunternehmen im Sport“ gelaufen ist. 

Jetzt liegt das Ergebnis dieser Prüfung schwarz auf weiß auf 89 Seiten vor: Der Landesrechnungshof kritisiert undurchsichtige Förderentscheidungen, millionenschwere Sponsorverträge und einen großzügigen Umgang mit teuren VIP-Tickets. Besonders brisant: Allein für Achleitners Sport- und Wirtschaftsressort wurden 2023 und 2024 rund 73.000 Euro für vier exklusive Plätze im LASK-Stadion ausgegeben. Bezahlt wurde aus öffentlichen Mitteln, die eigentlich für die fachliche Arbeit der Abteilungen vorgesehen waren. Wer die VIP-Plätze tatsächlich nutzte, konnte der Landesrechnungshof nicht ausreichend nachvollziehen.

Sport-Landesrat Markus Achleitner mit LASK-Trainer Didi Kühbauer.
Sport-Landesrat Markus Achleitner mit LASK-Trainer Didi Kühbauer.(Bild: Albert Mikovits)

Achleitner war auf den politischen VIP-Plätzen im LASK-Stadion aber nicht alleine: Auch Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) ließ für sein Infrastrukturressort exklusive Plätze in der Linzer Fußballarena anschaffen. 2023 waren es noch zwei Business-Club-Plätze, ein Jahr später wurde auf zwei Plätze in der sogenannten „Leading Loge“ aufgerüstet. Die bemerkenswerte Begründung aus seinem Büro: Nur mit Logenplätzen habe man Zugang zu sämtlichen VIP-Bereichen des Stadions.

Die teuren Karten sollten laut Steinkellners Büro dazu dienen, Kontakte für Großprojekte im Verkehrsressort zu knüpfen. Wer tatsächlich in den Genuss der exklusiven Einladungen kam, bleibt allerdings offen: Auf Nachfrage des Landesrechnungshofs erklärte das politische Büro, dass es darüber keine Aufzeichnungen gebe.

Ganz generell üben die Landesprüfer auch Kritik an der Vergabe von Sportförderungen: Warum manche Vereine nur wenige hundert Euro bekommen, andere hingegen mehrere hunderttausend Euro, ist vielfach nicht nachvollziehbar. Es fehlen klare Kriterien und Berechnungsgrundlagen. Wie die konkrete Höhe der Förderungen zustande kommt, konnten selbst die Prüfer aus den Unterlagen nicht ableiten.

Insgesamt schüttete das Land Oberösterreich allein im Vorjahr rund 9,8 Millionen Euro an Sportförderungen aus. Dazu kommen die Sponsorengelder der Landesunternehmen, die zwischen 2023 und 2025 insgesamt 18,5 Millionen Euro in den Sport investierten. 

Größter Nutznießer war der LASK, der allein 2025 rund 3,6 Millionen Euro an Sponsoringgeldern des Landes und seiner Beteiligungsunternehmen erhielt. Allein 1,8 Millionen Euro kamen von der Energie AG, weitere 900.000 Euro von der HYPO OÖ einschließlich ihrer Leasingtochter. Dahinter folgen die von der Energie AG unterstützten Einzelsportler mit 1,5 Millionen Euro und die SV Ried mit 245.000 Euro.

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Sport lässt sich nicht komplett in eine Kennzahlen-Tabelle pressen.

Landesrat Markus Achleitner, ÖVP

Bild: Markus Wenzel

„Aus unserer Sicht sollten die Sponsoringaktivitäten im Sportbereich auf den Prüfstand gestellt werden“, fordert Landesrechnungshof-Direktor Rudolf Hoscher. Besonders kritisch sieht er den Umgang mit teuren VIP-Tickets: „Tickets mit dem Ziel zu kaufen, sie zur besseren Vernetzung oder als Benefit zu verteilen, sieht der LRH kritisch – vor allem bei Unternehmen, die Zuschüsse des Landes OÖ erhalten und somit mit Steuermitteln unterstützt werden.“

Die Reaktionen auf den Bericht der Landesprüfer
Die HYPO Oberösterreich verteidigt unterdessen ihr millionenschweres Sponsoring beim LASK. Nach Angaben der Landesbank stehen Sponsorleistungen von rund 900.000 Euro in der Saison 2025/26 einem errechneten medialen Werbewert von 3,9 Millionen Euro gegenüber. Mehr als 20 Stunden lang sei das Logo der Bank im Fernsehen sichtbar gewesen. Die Zahlen stammen aus einer Analyse eines externen Dienstleisters.

Auch Noch-Sportlandesrat Markus Achleitner weist die Kritik zurück. „Sport lässt sich nicht komplett in eine Kennzahlen-Tabelle pressen“, betont er. Den Ankauf der teuren VIP-Karten rechtfertigt er mit seinen Repräsentationspflichten und wirtschaftlichen Interessen. Die Anschaffung sei nach landesinternen Rücksprachen empfohlen worden.

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Am Ende hat aber die Politik zu entscheiden, welche Richtung man einschlägt und welche Schwerpunkte gesetzt werden

Klubobmann Thomas Dim, FPÖ

Bild: Markus Wenzel

Die Opposition sieht hingegen Handlungsbedarf. „Wir wollen den Sport stärken, nicht die VIP-Kultur auf öffentliche Kosten“, kritisiert Grünen-Klubobmann Severin Mayr. SPÖ-Sportsprecher Tobias Höglinger fordert „klare Compliance-Regeln und volle Transparenz“, MFG-Klubobmann Manuel Krautgartner warnt vor schwer durchschaubaren politischen Ermessensentscheidungen.

FPÖ-Klubobmann Thomas Dim schlägt versöhnlichere Töne an: Die Feststellungen des Rechnungshofs müssten ernst genommen und als Chance zur Weiterentwicklung der Sportförderung genutzt werden. Entscheidend sei ein fairer Ausgleich zwischen Spitzensport und ehrenamtlich geführten Vereinen. „Am Ende hat aber die Politik zu entscheiden, welche Richtung man einschlägt und welche Schwerpunkte gesetzt werden“, so Dim.

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