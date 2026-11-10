73.000 Euro Steuergeld für VIP-Tickets beim LASK

Insgesamt schüttete das Land Oberösterreich allein im Vorjahr rund 9,8 Millionen Euro an Sportförderungen aus. Dazu kommen die Sponsorengelder der Landesunternehmen, die zwischen 2023 und 2025 insgesamt 18,5 Millionen Euro in den Sport investierten.

Größter Nutznießer war der LASK, der allein 2025 rund 3,6 Millionen Euro an Sponsoringgeldern des Landes und seiner Beteiligungsunternehmen erhielt. Allein 1,8 Millionen Euro kamen von der Energie AG, weitere 900.000 Euro von der HYPO OÖ einschließlich ihrer Leasingtochter. Dahinter folgen die von der Energie AG unterstützten Einzelsportler mit 1,5 Millionen Euro und die SV Ried mit 245.000 Euro.