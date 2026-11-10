Nach Böller-Terror fordern Anrainer mehr Polizei

Vermummte Jugendliche, gefährliche Böller und verunsicherte Anrainer: Die Zustände rund um den Bellevuepark sorgen weiter für Unmut. Beim Stadtteilgespräch machten die Bewohner ihrem Ärger Luft und forderten mehr Polizei. Unterstützung kommt nun von Bürgermeister Dietmar Prammer und Sicherheitsstadtrat Michael Raml.
Die Angst geht um am Bindermichl und Spallerhof. Seit Wochen sorgen vor allem die Vorfälle rund um den Bellevuepark für Unruhe. Vermummte Jugendliche auf E-Scootern, verbotene Böller und verunsicherte Anrainer : die „Krone“ berichtete bereits Mitte Oktober über die Zustände.
Wunsch nach mehr Polizei auf Platz eins
Nun machten die Bewohner ihrem Ärger auch beim Stadtteilgespräch im Volkshaus Keferfeld Luft. Ihre wichtigste Forderung: eine Polizeiinspektion am Bindermichl. Bei einer Abstimmung am Ende der Veranstaltung landete der Wunsch nach mehr Polizei auf Platz eins. Dahinter folgten Einschränkungen für E-Scooter und der Ausbau der Jugendbetreuung, insbesondere durch Streetwork.
Die Menschen wollen den Park nutzen, spazieren gehen oder mit Kindern draußen sein, ohne bedrängt oder gefährdet zu werden.
Dietmar Prammer, Linzer SP-Bürgermeister
„Es braucht zusätzliche Beamte“
Die Sorgen der Menschen lassen jedenfalls die politischen Parteigrenzen verschwimmen. Sowohl SP-Stadtchef Dietmar Prammer als auch FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml unterstützen die Forderung nach einem Polizeiposten. Prammer sieht darin eine wichtige Anlaufstelle für die Linzer. Allerdings dürfe dafür nicht bloß Personal aus anderen Stadtteilen abgezogen werden. Vielmehr brauche es zusätzliche Beamte, um regelmäßige Streifen und eine stärkere Polizeipräsenz in den Wohnvierteln zu ermöglichen.
Innenminister und Verkehrsreferent am Zug
Ins selbe Horn stößt Raml, der sich durch das Abstimmungsergebnis in einer langjährigen FP-Forderung bestätigt sieht. Bereits der mittlerweile verstorbene Gemeinderat Manfred Püringer hatte sich für eine Inspektion eingesetzt. Nun müsse der Innenminister endlich handeln. Und Verkehrsreferent Martin Hajart sei bei der E-Scooter-Problematik gefordert.
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