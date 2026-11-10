Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge um Sicherheit

Nach Böller-Terror fordern Anrainer mehr Polizei

Oberösterreich
10.11.2026 15:18
Der Bellevuepark zwischen Bindermichl und Spallerhof sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Nun ...
Der Bellevuepark zwischen Bindermichl und Spallerhof sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Nun fordern die Anrainer mehr Polizeipräsenz.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Vermummte Jugendliche, gefährliche Böller und verunsicherte Anrainer: Die Zustände rund um den Bellevuepark sorgen weiter für Unmut. Beim Stadtteilgespräch machten die Bewohner ihrem Ärger Luft und forderten mehr Polizei. Unterstützung kommt nun von Bürgermeister Dietmar Prammer und Sicherheitsstadtrat Michael Raml.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Angst geht um am Bindermichl und Spallerhof. Seit Wochen sorgen vor allem die Vorfälle rund um den Bellevuepark für Unruhe. Vermummte Jugendliche auf E-Scootern, verbotene Böller und verunsicherte Anrainer : die „Krone“ berichtete bereits Mitte Oktober über die Zustände.

Wunsch nach mehr Polizei auf Platz eins
Nun machten die Bewohner ihrem Ärger auch beim Stadtteilgespräch im Volkshaus Keferfeld Luft. Ihre wichtigste Forderung: eine Polizeiinspektion am Bindermichl. Bei einer Abstimmung am Ende der Veranstaltung landete der Wunsch nach mehr Polizei auf Platz eins. Dahinter folgten Einschränkungen für E-Scooter und der Ausbau der Jugendbetreuung, insbesondere durch Streetwork.

Zitat Icon

Die Menschen wollen den Park nutzen, spazieren gehen oder mit Kindern draußen sein, ohne bedrängt oder gefährdet zu werden.

Dietmar Prammer, Linzer SP-Bürgermeister

„Es braucht zusätzliche Beamte“
Die Sorgen der Menschen lassen jedenfalls die politischen Parteigrenzen verschwimmen. Sowohl SP-Stadtchef Dietmar Prammer als auch FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml unterstützen die Forderung nach einem Polizeiposten. Prammer sieht darin eine wichtige Anlaufstelle für die Linzer. Allerdings dürfe dafür nicht bloß Personal aus anderen Stadtteilen abgezogen werden. Vielmehr brauche es zusätzliche Beamte, um regelmäßige Streifen und eine stärkere Polizeipräsenz in den Wohnvierteln zu ermöglichen.

Lesen Sie auch:
E-Scooter-fahrende Jugendliche halten die Anwohner rund um den Bellevuepark in Atem.
Krone Plus Logo
Bande auf E-Scootern
Kugelbomben im Park! Anwohner leben in Angst
15.10.2026

Innenminister und Verkehrsreferent am Zug
Ins selbe Horn stößt Raml, der sich durch das Abstimmungsergebnis in einer langjährigen FP-Forderung bestätigt sieht. Bereits der mittlerweile verstorbene Gemeinderat Manfred Püringer hatte sich für eine Inspektion eingesetzt. Nun müsse der Innenminister endlich handeln. Und Verkehrsreferent Martin Hajart sei bei der E-Scooter-Problematik gefordert. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
10.11.2026 15:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
139.577 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.385 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
106.105 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
974 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
827 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
758 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Mehr Oberösterreich
Landestheater Linz
Wo ist Werthers Herzschmerz geblieben?
Sorge um Sicherheit
Nach Böller-Terror fordern Anrainer mehr Polizei
Gästeberaterin Liz
Neue Kollegin weiß alles und braucht nie Urlaub
Kein Geschenke-Kauf
„Teuerungskrise ist für viele lange nicht vorbei“
Sport Tv Logo
Bei Tischtennis-Duell
Dank zwei Babybäuchen wartet ein „schlanker“ Start
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf