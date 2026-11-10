Nach Böller-Terror fordern Anrainer mehr Polizei

„Es braucht zusätzliche Beamte“

Die Sorgen der Menschen lassen jedenfalls die politischen Parteigrenzen verschwimmen. Sowohl SP-Stadtchef Dietmar Prammer als auch FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml unterstützen die Forderung nach einem Polizeiposten. Prammer sieht darin eine wichtige Anlaufstelle für die Linzer. Allerdings dürfe dafür nicht bloß Personal aus anderen Stadtteilen abgezogen werden. Vielmehr brauche es zusätzliche Beamte, um regelmäßige Streifen und eine stärkere Polizeipräsenz in den Wohnvierteln zu ermöglichen.