Gebäude droht nach Bauarbeiten einzustürzen

Aktuell ist die Linzer Innenstadt rund um den Schillerpark von Blaulicht erleuchtet – ein Mehrparteieinhaus droht einzustürzen. Grund dürfte der Abriss des Nachbarhauses sein. Es wurde die Evakuierung angeordnet. Von Verletzten ist nichts bekannt.
Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei – am Linzer Schillerpark ist derzeit ein Großeinsatz im Gange. Laut ersten Informationen war von einer Baufirma in der Langgasse ein Statikproblem bei einem Haus neben einer Baustelle – hier war ein Gebäude abgerissen worden – gemeldet worden.
Lage wird erkundet
Daraufhin wurde die Evakuierung des betroffenen Mehrparteienhauses angeordnet. Die Einsatzkräfte kümmern sich um die betroffenen Personen, diese können sich in einem Bus der Linz AG aufwärmen, werden dort vom Roten Kreuz versorgt.
Es wurde eine Absperrung des gefährdeten Bereichs aufgezogen und die Berufsfeuerwehr erkundet die Lage.
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