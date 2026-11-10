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Einsatz in Linz

Gebäude droht nach Bauarbeiten einzustürzen

Oberösterreich
10.11.2026 18:55
In der Linzer Langgasse drohte ein Haus einzustürzen
In der Linzer Langgasse drohte ein Haus einzustürzen(Bild: Teamfotokerschi/Bilal Ahmetovic)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Aktuell ist die Linzer Innenstadt rund um den Schillerpark von Blaulicht erleuchtet – ein Mehrparteieinhaus droht einzustürzen. Grund dürfte der Abriss des Nachbarhauses sein. Es wurde die Evakuierung angeordnet. Von Verletzten ist nichts bekannt.

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Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei – am Linzer Schillerpark ist derzeit ein Großeinsatz im Gange. Laut ersten Informationen war von einer Baufirma in der Langgasse ein Statikproblem bei einem Haus neben einer Baustelle – hier war ein Gebäude abgerissen worden – gemeldet worden.

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Lage wird erkundet
Daraufhin wurde die Evakuierung des betroffenen Mehrparteienhauses angeordnet. Die Einsatzkräfte kümmern sich um die betroffenen Personen, diese können sich in einem Bus der Linz AG aufwärmen, werden dort vom Roten Kreuz versorgt.

Die betroffenen Bewohner werden in einem Bus der Linz AG vom Roten Kreuz versorgt
Die betroffenen Bewohner werden in einem Bus der Linz AG vom Roten Kreuz versorgt(Bild: Teamfotokerschi/Bilal Ahmetovic)

Es wurde eine Absperrung des gefährdeten Bereichs aufgezogen und die Berufsfeuerwehr erkundet die Lage.

Sobald es neue Entwicklungen gibt, berichten wir auf krone.at

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