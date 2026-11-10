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Neuer Anlauf zu Umbenennung kontroverser Straße

Oberösterreich
10.11.2026 11:20
Die Dinghoferstraße ist nach einem radikalen Antisemiten, Nationalsozialisten und Arisierer ...
Die Dinghoferstraße ist nach einem radikalen Antisemiten, Nationalsozialisten und Arisierer benannt(Bild: MaRu)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Renommierte Zeithistoriker prüften Einschätzung der städtischen Historiker-Kommission im Fall Dinghoferstraße. Ergebnis: Fakten seien weich bis schmeichelhaft interpretiert worden. Außerdem hat die Umbenennung der Verkehrsader neue Proponenten und Befürworter gewonnen.

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Die Debatte um die Dinghoferstraße reißt nicht ab. Im Juli hatten Historiker, Kulturschaffende, Kirchenvertreter, Ex-Minister und Präsidenten in einem offenen Brief an Bürgermeister Dietmar Prammer appelliert, die Straße umzubenennen. Anstelle des radikalen Antisemiten, Nationalsozialisten und Arisierers Franz Dinghofer (1873 – 1956) soll Altbischof Maximilian Aichern (1932 – 2026) als Namensgeber für diese Straße herangezogen werden.

Fakten nicht ernst genommen
Prammer erklärte damals, dass eine Umbenennung nicht vorgesehen sei, weil die städtische Historiker-Kommission Dinghofer in Kategorie 2 der belasteten Personen einstufte. Umbenannt habe man nur Namen der Kategorie 1. Die Zeithistoriker Helmut Konrad, Ex-Rektor der Uni Graz, und Gabriella Hauch (früher JKU) haben Dinghofers Einstellung nun ebenfalls überprüft und kamen zu folgendem Ergebnis: Die Fakten über Dinghofer seien von der Historiker-Kommission zwar korrekt wiedergegeben, aber stets „weich bis schmeichelhaft“ interpretiert worden.

„Neubewertung unausweichlich“
Sie weisen auf die Inkonsequenz der Stadt hin: Die Gföllnerstraße (Bischof Johannes M. Gföllner) wurde umbenannt, obwohl sich der Sachverhalt „wesentlich weniger kritisch“ darstelle, als bei Dinghofer. „Eine Neubewertung durch Bürgermeister Prammer ist unausweichlich“, fordern Willy Mernyi vom Mauthausen Komitee und Antifa-Chef Robert Eiter.

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Neue Befürworter
Inzwischen haben sich auch die Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinden Linz und Wien, Charlotte Herman und Oskar Deutsch, dem Aufruf angeschlossen.

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