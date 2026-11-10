Neuer Anlauf zu Umbenennung kontroverser Straße

Fakten nicht ernst genommen

Prammer erklärte damals, dass eine Umbenennung nicht vorgesehen sei, weil die städtische Historiker-Kommission Dinghofer in Kategorie 2 der belasteten Personen einstufte. Umbenannt habe man nur Namen der Kategorie 1. Die Zeithistoriker Helmut Konrad, Ex-Rektor der Uni Graz, und Gabriella Hauch (früher JKU) haben Dinghofers Einstellung nun ebenfalls überprüft und kamen zu folgendem Ergebnis: Die Fakten über Dinghofer seien von der Historiker-Kommission zwar korrekt wiedergegeben, aber stets „weich bis schmeichelhaft“ interpretiert worden.