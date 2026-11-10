Neue Kollegin weiß alles und braucht nie Urlaub

Sie braucht weder Urlaub noch eine Mittagspause und kennt sich in Linz bestens aus: Mit „Liz“ hat der Linz Tourismus eine neue Mitarbeiterin bekommen, die auch nach Dienstschluss für Gäste da ist. Allerdings handelt es sich bei ihr nicht um einen Menschen, sondern um eine digitale, KI-gestützte Gästeberaterin.