Neue Kollegin weiß alles und braucht nie Urlaub

Sie spricht sechs Sprachen, kennt die besten Adressen der Stadt und weiß sogar, wohin sich ein Ausflug bei schlechtem Wetter lohnt. Im Alten Rathaus hat eine ungewöhnliche neue Mitarbeiterin ihren Dienst angetreten. „Liz“ soll Touristen künftig mit künstlicher Intelligenz auf Entdeckungstour durch Linz schicken.
Sie braucht weder Urlaub noch eine Mittagspause und kennt sich in Linz bestens aus: Mit „Liz“ hat der Linz Tourismus eine neue Mitarbeiterin bekommen, die auch nach Dienstschluss für Gäste da ist. Allerdings handelt es sich bei ihr nicht um einen Menschen, sondern um eine digitale, KI-gestützte Gästeberaterin.
Sie spricht sechs Sprachen
Ihren Arbeitsplatz hat Liz im Foyer des Alten Rathauses. Dort beantwortet sie täglich von 5.30 bis 22 Uhr Fragen in sechs Sprachen, empfiehlt Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Veranstaltungen und berücksichtigt dabei sogar das Wetter, Öffnungs- und Wegzeiten.
Funktion „Take a Risk“ für Abenteurer
Wer Lust auf Überraschungen hat, kann außerdem die Funktion „Take a Risk“ wählen, erhält Empfehlungen abseits bekannter Touristenpfade. „Damit macht sie auf Angebote aufmerksam, die Gäste vielleicht noch nicht auf der Liste haben“, klärt Tourismuschefin Marie-Louise Schnurpfeil auf. Entwickelt wurde Liz mit KEBA und der Tourismus Technologie GmbH (TTG). Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer: „Wir wollen damit die Aufenthaltsqualität weiter verbessern und zusätzliche Impulse für unsere Kultur- und Gastronomiebetriebe schaffen.“
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