Medaillengewinner feiern Wiens Würstelstand-Kultur

Standl-Liebe in Computerspiel ausgedrückt

Tatsächlich bezeugte die Schar der Medaillengewinner, dass man am Würstelstand mit jedem ins Gespräch kommen kann: Von der gebürtigen Deutschen Ella, die Wiens Würstelstände lieben – „das gehört einfach dazu“ – gelernt hat, über einen jungen Burgenländer, der für die Standl-Challenge eigens einen Tag nach Wien gekommen ist, bis hin zu Digitalkünstler Nissla vom Kollektiv CryptoWiener, dessen Liebe zu den Standln sogar so groß ist, dass er ein eigenes Würstelstand-Simulatorspiel programmiert hat.