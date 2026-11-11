Medaillengewinner feiern Wiens Würstelstand-Kultur

30 stolze Medaillengewinner haben es geschafft, am „Tag der Wiener Würstelstände“ mindestens sechs Standlern einen Besuch abzustatten. Die „Krone“ war bei der Zeremonie und erfuhr einiges über sportlichen Ehrgeiz, die beste Zeit für einen Imbiss – und wie groß die Würstelstand-Liebe quer durch alle Bevölkerungsschichten ist.
Vom Arbeiter über die Wissenschaftlerin und den Unternehmer bis zum Künstler: Die Liebe zu Wiens Würstelständen vereint alle, wie die Preisverleihung nach der ersten Würstelstand-Rallye der Stadtgeschichte am letzten Samstag zeigte. 25 der 30 Gewinner ließen es sich nicht nehmen, ihre Medaille am Dienstag zu Mittag beim Würstelstand hinter dem Ernst-Happel-Stadion persönlich in Empfang zu nehmen.
„Das Bier war gut, die Gesellschaft großartig“
Als Zeremonienmeister fungierten vor allem Sepp Bitzinger („Bitzinger“), Patrick Tondl („Leo“) und Würstelstand-Vereinsobmann René Kachlir „Zum scharfen René“). Neben Medaillen gab es außerdem eine Einladung auf einen Imbiss. Die Initiatoren freuten sich über die gelungene Premiere des „Tags der Wiener Würstelstände“: Auch wenn nur 30 Fans ihre Stempelkarten mit sechs Feldern komplettierten – insgesamt wurden an die 900 Stempelpässe ausgegeben. Eine Wiederholung ist jetzt schon fix.
Viele Würstelstand-Fans bereiteten sich akribisch auf den Tag vor. Die beiden Freunde Max und Max widmeten ihrer Routenwahl einiges an „strategischer Planung, mit hoher mathematischer Kompetenz“. Sie konzentrierten sich auf die Innenstadt und machten „einen schönen Spaziergang um den Ring: Das Bier war gut, die Gesellschaft großartig.“ Wie sie allerdings gestanden, hatten sie beim Verzehr der letzten von sechs Würsteln Hilfe von Freunden.
„Ein Spiegel der Wiener Seele“
Michi, 23, hatte die absolute Bestzeit: Bereits eine Stunde nach dem Beginn des Würstelstand-Tags hatte er seinen Stempelpass schon vollständig ausgefüllt. Er hatte allerdings einen Startvorteil und schon in der Nacht auf Samstag den einen oder anderen Stempel eingesammelt. Es gebe eben nichts Besseres als einen Besuch „beim eigentlichen Wahrzeichen Wiens“, um den Tag abzuschließen, meint er.
Wiens Würstelstände sind so großartig, weil sie einheitliche Vielfalt bieten: Man weiß, was einen erwartet, aber doch sind alle ganz verschieden.
Michi, 23, Content Creator
Bild: Imre Antal
Sein Freund Peter, 47, der die Würstelstand-Rallye mit Michi absolvierte, pflichtet bei: „Würstelstände haben ihre eigene Kultur. Sowas kann kein anderer Imbiss bieten. Und ich meine wirklich Kultur und nicht Tradition, denn Kultur ist lebendig. Die spannendsten Gespräche, die man in dieser Stadt führen kann, sind um vier in der Früh beim Würstelstand – ein Spiegel der Wiener Seele.“
Standl-Liebe in Computerspiel ausgedrückt
Tatsächlich bezeugte die Schar der Medaillengewinner, dass man am Würstelstand mit jedem ins Gespräch kommen kann: Von der gebürtigen Deutschen Ella, die Wiens Würstelstände lieben – „das gehört einfach dazu“ – gelernt hat, über einen jungen Burgenländer, der für die Standl-Challenge eigens einen Tag nach Wien gekommen ist, bis hin zu Digitalkünstler Nissla vom Kollektiv CryptoWiener, dessen Liebe zu den Standln sogar so groß ist, dass er ein eigenes Würstelstand-Simulatorspiel programmiert hat.
Das Spiel sei eine „Verbeugung vor der Berufsgruppe der Standler, die viel mehr Respekt verdient, als sie oft bekommt“, so Nissla. Es sei ja mit dem Würstelbraten alleine nicht getan. Man müsse erkennen, was jeder Gast braucht, alles müsse sauber bleiben, und es brauche „Schmäh für die Kundschaft“, die man manchmal auch ins Taxi setzen müsse, wenn sie „a Saftl zu viel“ gehabt habe.
Mit sichtlichem Stolz beobachteten die Standler das Zusammenkommen der Würstelstand-Fans zur Medaillenzeremonie. Nicht umsonst wurde die Wiener Würstelstandkultur vor zwei Jahren immaterielles UNESCO-Kulturerbe, weil sie den „sozialen Austausch und Nähe sowie das Ausleben und den Erhalt des Wiener Schmähs ermöglicht“. Zusatz der Standler: aber nur, wenn man mitmacht und das Kulturerbe so lebendig bleibt.
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