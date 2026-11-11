Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Würstel-Rallye

Medaillengewinner feiern Wiens Würstelstand-Kultur

Wien
11.11.2026 11:00
Die bunte Schar der Medaillengewinner vom ersten „Tag der Wiener Würstelstände“ zeigte genau die ...
Die bunte Schar der Medaillengewinner vom ersten „Tag der Wiener Würstelstände“ zeigte genau die Vielfalt, die das Kulturgut prägt.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

30 stolze Medaillengewinner haben es geschafft, am „Tag der Wiener Würstelstände“ mindestens sechs Standlern einen Besuch abzustatten. Die „Krone“ war bei der Zeremonie und erfuhr einiges über sportlichen Ehrgeiz, die beste Zeit für einen Imbiss – und wie groß die Würstelstand-Liebe quer durch alle Bevölkerungsschichten ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vom Arbeiter über die Wissenschaftlerin und den Unternehmer bis zum Künstler: Die Liebe zu Wiens Würstelständen vereint alle, wie die Preisverleihung nach der ersten Würstelstand-Rallye der Stadtgeschichte am letzten Samstag zeigte. 25 der 30 Gewinner ließen es sich nicht nehmen, ihre Medaille am Dienstag zu Mittag beim Würstelstand hinter dem Ernst-Happel-Stadion persönlich in Empfang zu nehmen.

„Das Bier war gut, die Gesellschaft großartig“
Als Zeremonienmeister fungierten vor allem Sepp Bitzinger („Bitzinger“), Patrick Tondl („Leo“) und Würstelstand-Vereinsobmann René Kachlir „Zum scharfen René“). Neben Medaillen gab es außerdem eine Einladung auf einen Imbiss. Die Initiatoren freuten sich über die gelungene Premiere des „Tags der Wiener Würstelstände“: Auch wenn nur 30 Fans ihre Stempelkarten mit sechs Feldern komplettierten – insgesamt wurden an die 900 Stempelpässe ausgegeben. Eine Wiederholung ist jetzt schon fix.

Sepp Bitzinger (l.) und der „scharfe René“ Kachlir gratulierten jedem einzeln.
Sepp Bitzinger (l.) und der „scharfe René“ Kachlir gratulierten jedem einzeln.(Bild: Imre Antal)

Viele Würstelstand-Fans bereiteten sich akribisch auf den Tag vor. Die beiden Freunde Max und Max widmeten ihrer Routenwahl einiges an „strategischer Planung, mit hoher mathematischer Kompetenz“. Sie konzentrierten sich auf die Innenstadt und machten „einen schönen Spaziergang um den Ring: Das Bier war gut, die Gesellschaft großartig.“ Wie sie allerdings gestanden, hatten sie beim Verzehr der letzten von sechs Würsteln Hilfe von Freunden.

„Ein Spiegel der Wiener Seele“
Michi, 23, hatte die absolute Bestzeit: Bereits eine Stunde nach dem Beginn des Würstelstand-Tags hatte er seinen Stempelpass schon vollständig ausgefüllt. Er hatte allerdings einen Startvorteil und schon in der Nacht auf Samstag den einen oder anderen Stempel eingesammelt. Es gebe eben nichts Besseres als einen Besuch „beim eigentlichen Wahrzeichen Wiens“, um den Tag abzuschließen, meint er.

Zitat Icon

Wiens Würstelstände sind so großartig, weil sie einheitliche Vielfalt bieten: Man weiß, was einen erwartet, aber doch sind alle ganz verschieden.

Michi, 23, Content Creator

Bild: Imre Antal

Sein Freund Peter, 47, der die Würstelstand-Rallye mit Michi absolvierte, pflichtet bei: „Würstelstände haben ihre eigene Kultur. Sowas kann kein anderer Imbiss bieten. Und ich meine wirklich Kultur und nicht Tradition, denn Kultur ist lebendig. Die spannendsten Gespräche, die man in dieser Stadt führen kann, sind um vier in der Früh beim Würstelstand – ein Spiegel der Wiener Seele.“

Standl-Liebe in Computerspiel ausgedrückt
Tatsächlich bezeugte die Schar der Medaillengewinner, dass man am Würstelstand mit jedem ins Gespräch kommen kann: Von der gebürtigen Deutschen Ella, die Wiens Würstelstände lieben – „das gehört einfach dazu“ – gelernt hat, über einen jungen Burgenländer, der für die Standl-Challenge eigens einen Tag nach Wien gekommen ist, bis hin zu Digitalkünstler Nissla vom Kollektiv CryptoWiener, dessen Liebe zu den Standln sogar so groß ist, dass er ein eigenes Würstelstand-Simulatorspiel programmiert hat.

Digitalkünstler Nissla, Medaillengewinner, Würstelstand-Fan und Spieleprogrammierer.
Digitalkünstler Nissla, Medaillengewinner, Würstelstand-Fan und Spieleprogrammierer.(Bild: Imre Antal)

Das Spiel sei eine „Verbeugung vor der Berufsgruppe der Standler, die viel mehr Respekt verdient, als sie oft bekommt“, so Nissla. Es sei ja mit dem Würstelbraten alleine nicht getan. Man müsse erkennen, was jeder Gast braucht, alles müsse sauber bleiben, und es brauche „Schmäh für die Kundschaft“, die man manchmal auch ins Taxi setzen müsse, wenn sie „a Saftl zu viel“ gehabt habe.

Lesen Sie auch:
Würstelstand-Urgestein Sepp Bitzinger freut sich über den Stolz der Wiener auf ihre Standln.
Wiener Kulturgut
Lange Schlangen bei erstem Tag der Würstelstände
07.11.2026
Wiener Kulturerbe
Am Würstelstand kann man sich Medaille verdienen
28.10.2026

Mit sichtlichem Stolz beobachteten die Standler das Zusammenkommen der Würstelstand-Fans zur Medaillenzeremonie. Nicht umsonst wurde die Wiener Würstelstandkultur vor zwei Jahren immaterielles UNESCO-Kulturerbe, weil sie den „sozialen Austausch und Nähe sowie das Ausleben und den Erhalt des Wiener Schmähs ermöglicht“. Zusatz der Standler: aber nur, wenn man mitmacht und das Kulturerbe so lebendig bleibt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
11.11.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
5° / 8°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
5° / 8°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
4° / 8°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
3° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
1° / 7°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
150.407 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
112.021 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
90.053 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1093 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
828 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
719 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr Wien
Mit Ersatzschlüssel
Bursche (13) stiehlt zweimal dasselbe Auto in Wien
Häusliche Gewalt
Freundin (19) gewürgt und mit Messer attackiert
Nach Würstel-Rallye
Medaillengewinner feiern Wiens Würstelstand-Kultur
„Krone“-Interview
Jungle: „Wir wollten nie auf fancy Dinnerpartys“
Mitmachen & gewinnen
Ein funkelndes Wintererlebnis für die Familie
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf