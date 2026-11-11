Ein funkelndes Wintererlebnis für die Familie

Das große Highlight des diesjährigen Lichterglanz-Spektakels ist ein rund 1,5 Kilometer langer Lichterweg, der Besucher durch zehn europäische Länder führt. Dabei warten bekannte Wahrzeichen wie der funkelnde Eiffelturm oder die beleuchtete Tower Bridge sowie zahlreiche Lichtinstallationen, Figuren und interaktive Elemente. Doch nicht nur Fans von Lichterparks kommen auf ihre Kosten. Internationale Eiskunstläufer zeigen bei einer großen Eislauf-Show spektakuläre Sprünge und Choreografien. Wer selbst aufs Eis möchte, kann auf der rund 700 Quadratmeter großen Eislauffläche seine Runden drehen. Der Schlittschuhverleih ist bereits im Eintritt inkludiert.