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Ein funkelndes Wintererlebnis für die Familie

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11.11.2026 05:00
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Das Lichterglanz-Spektakel in Krumbach erfreut alle Altersgruppen.
Das Lichterglanz-Spektakel in Krumbach erfreut alle Altersgruppen.(Bild: © Blochberger Eisproduktion GmbH)
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Tausende Lichter, eine Reise quer durch Europa und jede Menge Winterspaß: Von 21. November bis 10. Jänner verwandelt sich der Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach wieder in eine große Winter- und Lichterwelt. Die „Krone“ verlost dafür 100 Familienkarten. 

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Das große Highlight des diesjährigen Lichterglanz-Spektakels ist ein rund 1,5 Kilometer langer Lichterweg, der Besucher durch zehn europäische Länder führt. Dabei warten bekannte Wahrzeichen wie der funkelnde Eiffelturm oder die beleuchtete Tower Bridge sowie zahlreiche Lichtinstallationen, Figuren und interaktive Elemente. Doch nicht nur Fans von Lichterparks kommen auf ihre Kosten. Internationale Eiskunstläufer zeigen bei einer großen Eislauf-Show spektakuläre Sprünge und Choreografien. Wer selbst aufs Eis möchte, kann auf der rund 700 Quadratmeter großen Eislauffläche seine Runden drehen. Der Schlittschuhverleih ist bereits im Eintritt inkludiert.

Reisen Sie von Paris bis nach...
Reisen Sie von Paris bis nach...(Bild: © Blochberger Eisproduktion GmbH)
London beim Lichterglanz-Spektakel im Lichterpark Eis Greissler.
London beim Lichterglanz-Spektakel im Lichterpark Eis Greissler.(Bild: © Blochberger Eisproduktion GmbH)

Mehr als 20 Attraktionen warten
Zusätzlich gibt es ein 5D-Winterkino im Flying Theater sowie mehr als 20 weitere Attraktionen des Erlebnisparks. Für eine gemütliche Pause sorgt das Hüttendorf mit Punsch, warmen Getränken und winterlichen Köstlichkeiten. Mit nur einem Ticket sind der Lichterweg, die Eislauf-Show, die Eislauffläche samt Schlittschuhverleih, das 5D-Winterkino und zahlreiche weitere Attraktionen bereits enthalten.

100 Familienkarten gewinnen
 Die „Krone“ verlost 100 Familienkarten für das Lichterglanz-Spektakel im Eis-Greissler Erlebnispark Krumbach. Eine Karte gilt für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Mit etwas Glück wartet damit ein ganz besonderer Winterausflug auf die ganze Familie.  Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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