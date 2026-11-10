„Das Eintrittsgeld haben wir ihnen zurückgegeben“

„Wir hatten die Wienerberg-Clubbings, Anpfiff der Heimspiele um 11.11 Uhr, Gogo-Girls, die nach Toren getanzt haben. Und auch unsere Geld-zurück-Aktion bei nicht gewonnen Heimspielen, als ich mit dem Trainer unten ausgezahlt habe, war legendär“, nickt Gerhard Saurer. Für den Fußball immer mehr war, als ein Spiel um Punkte. „Wenn ich aus dem Urlaub gekommen bin, hatten alle schon Angst vor meinen neuen Ideen. Fakt ist, dass dieser Sport die Menschen zueinander bringt, Freundschaften fürs Leben schafft.“