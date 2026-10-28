Am Würstelstand kann man sich Medaille verdienen

Medaillen für 100 eingefleischte Fans

Der Tag soll die Vielfalt und Individualität der Wiener Würstler zeigen. Ein Stempelpass mit sechs Feldern soll dazu anregen, neue Standln zu entdecken: Die ersten 100 Gäste, die nach Besuchen bei sechs verschiedenen Standlern alle Felder abgestempelt haben und ein Foto davon an stempelpass@wienerwuerstelstaende.at schicken, werden am 10. November um 12 Uhr mit einer Medaille ausgezeichnet – wie es sich für eine sportliche Höchstleistung gehört, beim Würstelstand Stadion beim Ernst-Happel-Stadion. (1020, Meiereistraße 7).