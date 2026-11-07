Keira Knightley: „Ich habe pechschwarzen Humor“

Auch abseits der Action sei die Serie eine willkommene Herausforderung für den „Stolz und Vorurteil“-Star gewesen: „Die Figuren sind moralisch sehr komplex und leben ein wahnsinnig schräges Leben. Sind sie die Guten, sind sie die Bösen? Das ändert sich dauernd. Als Schauspielerin hast du da viel, womit du spielen kannst, das macht sehr viel Spaß und ist aufregend. Ich liebe meine Figur – aber ich würde sie nicht gerne treffen (lacht).“ An ihrer Seite spielt Ben Whishaw einen Auftragskiller, als Duo kommen sie ständig in neue lebensbedrohliche Situationen: „Es ist eine ziemlich toxische Freundschaft, aber sie retten einander auch oft das Leben.“