Schülerbusse: Debatte um Lücke im Fahrplan

Weil die Kinder nach Unterrichtsende wenig Zeit haben, um den Bus zu erreichen, fordern Eltern nun eine Änderung des Fahrplans in Mattersburg. Doch das geht nicht so einfach.
Schnell sein oder warten heißt es, wenn es um die Schülertransporte bei der Volksschule Walbersdorf geht. Laut dem Vater eines betroffenen Kindes haben die Schüler nach Unterrichtsende gerade einmal zehn Minuten Zeit, um von der Schulklasse bis zur Haltestelle zu gelangen. Etwas, das zeitmäßig nur schwer zu schaffen sei. Wer diesen Linienbus verpasst, muss dann warten – und zwar länger. Die nächste Verbindung sei der Mattersburger Stadtbus, kurz MABU. Doch der fahre erst 50 Minuten später, sagt der Vater.
MABU solle früher fahren
Sein Wunsch – und wohl auch der anderer Eltern – ist daher, den MABU etwas früher fahren zu lassen, damit die Schüler nicht so lange in der Kälte stehen müssen, wenn sie den ersten Bus verpassen. Dass sein Kind zu Fuß nach Hause geht – es sind rund zwei Kilometer – kommt für ihn schon allein aus Sicherheitsgründen nicht infrage. Von der Stadtgemeinde fühlt sich der Mann allerdings nicht verstanden.
Nach einem Gespräch mit der Stadt sei ein Schreiben an die Eltern in der Volksschule verteilt worden. In diesem sei er namentlich genannt worden im Zusammenhang mit einer falschen Darstellung.
Anpassungen bei Fahrzeiten
Bei der Stadtgemeinde versteht man die Kritik nicht. Man sei bereits dabei, das Gespräch mit dem Bus-Betreiber zu suchen, ob eine Vorverlegung der MABU-Abfahrtszeit möglich ist, meint Bürgermeisterin Claudia Schlager. Es müsse geklärt werden, welche Auswirkungen eine solche Änderung auf den gesamten Fahrplan hätte, was das für die Ruhezeiten der Fahrer bedeute und ob es mit zusätzlichen Kosten verbunden sei.
Bei den Fahrzeiten in der Früh habe es bereits entsprechende Anpassungen gegeben, betont die Bürgermeisterin. Hinsichtlich des Briefs an die Eltern verweist sie darauf, dass der Vater zuvor schon eine nicht ganz der Wirklichkeit entsprechende Nachricht in eine Eltern-WhatsApp-Gruppe gestellt habe.
Derzeit würden die Kinder zu Unterrichtsende beim Schultor entlassen, damit sie ausreichend Zeit haben, den Bus zu erwischen. Schlager verweist auch darauf, dass es die Möglichkeit gibt, den „Pedi-Bus“ zu nutzen, bei dem die Kinder in Begleitung von Erwachsenen zu Fuß nach Hause gehen.
Der MABU sei eine Dienstleistung der Stadt, welche es in nur wenigen anderen Orten gebe. In der Vergangenheit habe es sogar die Forderung gegeben, diesen komplett einzustellen. 180.000 Euro gibt die Stadt im Jahr für den Betrieb aus, so die Stadtchefin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.