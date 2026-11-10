Schülerbusse: Debatte um Lücke im Fahrplan

Schnell sein oder warten heißt es, wenn es um die Schülertransporte bei der Volksschule Walbersdorf geht. Laut dem Vater eines betroffenen Kindes haben die Schüler nach Unterrichtsende gerade einmal zehn Minuten Zeit, um von der Schulklasse bis zur Haltestelle zu gelangen. Etwas, das zeitmäßig nur schwer zu schaffen sei. Wer diesen Linienbus verpasst, muss dann warten – und zwar länger. Die nächste Verbindung sei der Mattersburger Stadtbus, kurz MABU. Doch der fahre erst 50 Minuten später, sagt der Vater.