Beliebtes Theater erhält keinen Cent von der Stadt

30.000 Euro für Miete uns Energie – pro Monat

Denn Miete, Energie, Personal und Produktionen kosten – egal, wie viele Karten verkauft werden. Neben Dinnershows werden in dem Theater mit insgesamt 210 Sitzplätzen Musicals, Konzerte, Musikshows, Varietés, Lesungen und auch Kabarettprogramme angeboten. Und doch: „Es wird immer schwieriger. Trotz guter Auslastung ist das Haus nicht kostendeckend zu führen, das heißt es geht viel familiäres Geld drauf“, so Theaterdirektor Wolfgang Ebner im „Krone“-Gespräch. Alleine Miete und Energie machen im Monat rund 30.000 Euro aus.