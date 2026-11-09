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Neue Hauptleitung

Trinkwasser für Wiens Süden in Zukunft abgesichert

Wien
09.11.2026 16:00
Gewaltige Rohre von einem Meter Innendurchmesser decken künftig über Favoriten den erhöhten ...
Gewaltige Rohre von einem Meter Innendurchmesser decken künftig über Favoriten den erhöhten Bedarf der Stadterweiterungsgebiete.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Fünf Jahre für 5,2 Kilometer: Nun ist die neue „Schlagader“ für Wiens Trinkwasser zwischen Rosenhügel und Triester Straße fertig. Damit wird die Kapazität, mit der der Süden Wiens versorgt werden kann, mehr als verdoppelt. Laut Prognosen der Stadt wird man die Mengen eher früher als später brauchen.

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400.000 Kubikmeter Trinkwasser – das entspricht 160 Schwimmbecken in olympischen Dimensionen – verbraucht Wien an einem durchschnittlichen Tag. Noch. Denn der Klimawandel und das Wachstum der Stadt treiben den Verbrauch gleich von zwei Seiten in die Höhe. Neue Stadtviertel erhöhen den Durst einzelner Bezirke enorm. Für 2050 kalkuliert die Stadt mit einem Plus von 50.000 Kubikmeter täglich. Für den Süden von Wien ist nun abgesichert, dass dennoch künftig niemand auf dem Trockenen sitzen muss.

Südbahn-Querung als heikles Nadelöhr
Die neue 4. Hauptleitung sorgt mit Rohren von einem Meter Durchmesser künftig dafür, dass die 1. Hochquellenleitung mit Zwischenstation im Behälter Rosenhügel vor allem Favoriten und den Wasserbehälter Wienerberg mit ausreichend Wasser versorgt. An dem Projekt führte aus der Sicht von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) kein Weg vorbei: „Der Ausbau ist notwendig, um die Bevölkerung in den Stadterweiterungsgebieten mit bestem Trinkwasser zu versorgen.“

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und Norbert Klicha (Wiener Wasser) bei der Inspektion ...
Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und Norbert Klicha (Wiener Wasser) bei der Inspektion der Baustelle.(Bild: Imre Antal)

Das Bauprojekt war vor allem bei der Unterquerung der Südbahn heikel: Konstant überwachte Messpunkte entlang der Strecke stellten sicher, dass die Arbeiten im Untergrund nicht zu einer Setzung der Gleiskörper führen. „Bei 370 Personenzügen täglich wurde unterhalb der Bahnstrecke ein Tunnel in zehn Metern Tiefe gebaut“, erklärt Norbert Klicha, Vize-Betriebsvorstand von Wiener Wasser. Dabei wurde auch bereits der geplante Ausbau der Südbahn auf viergleisigen Betrieb mitgedacht.

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Das im März 2022 begonnene Projekt hat das geplante Fertigstellungsdatum 2026 gerade noch haarscharf eingehalten. Bis zur Inbetriebnahme im Dezember müssen die Rohre nun noch durchgespült werden. Erst nach einer positiven Analyse der Wasserqualität erfolgt die Freigabe. Der Ausbau läuft indes weiter: Schon seit 2024 wird an der 5. Hauptleitung gebaut, die ab 2027 zusätzliches Wasser in den Norden der Stadt bringen soll.

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