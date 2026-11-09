Trinkwasser für Wiens Süden in Zukunft abgesichert

Das im März 2022 begonnene Projekt hat das geplante Fertigstellungsdatum 2026 gerade noch haarscharf eingehalten. Bis zur Inbetriebnahme im Dezember müssen die Rohre nun noch durchgespült werden. Erst nach einer positiven Analyse der Wasserqualität erfolgt die Freigabe. Der Ausbau läuft indes weiter: Schon seit 2024 wird an der 5. Hauptleitung gebaut, die ab 2027 zusätzliches Wasser in den Norden der Stadt bringen soll.