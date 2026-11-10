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70 Mitarbeiter

Post-Zustellbasis kommt bald in die Gemeinde Gols

Burgenland
10.11.2026 11:00
Ins Golser Betriebsgebiet zieht bald auch eine Zustellbasis der Österreichischen Post ein. Das ...
Ins Golser Betriebsgebiet zieht bald auch eine Zustellbasis der Österreichischen Post ein. Das bedeutet ein Plus von 70 Arbeitnehmern.(Bild: Gemeinde Gols)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Das Betriebsgebiet Gols bekommt einen neuen Mieter und wird erweitert. Mehr Betriebe und Mitarbeiter bedeuten natürlich auch mehr Kommunalsteuern für die Gemeinde. 

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Die Österreichische Post errichtet eine neue Zustellbasis im Betriebsgebiet in Gols. Rund 70 Mitarbeiter sollen künftig in der Gemeinde tätig sein. „Zusätzliche Einnahmen schaffen mehr Spielraum für wichtige Gemeindeaufgaben“, zeigt sich Bürgermeister Kilian Brandstätter mit dem Deal zufrieden.

Gemeinderat gab grünes Licht, bald geht’s los
Der Slogan „Die Post bringt allen was!“ trifft in Gols jetzt wieder zu. Denn die Österreichische Post modernisiert ihre Infrastruktur und hat die Marktgemeinde als Standort gewählt. Rund 70 Mitarbeiter sollen künftig am Standort tätig sein. Damit siedelt sich im bestehenden Gewerbegebiet ein weiteres etabliertes Unternehmen an und stärkt Gols als Wirtschaftsstandort. Der Grundstein dafür ist gelegt, der Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht für das Projekt. Ein großes Plus für die Gemeinde sind natürlich die Einnahmen aus der Kommunalsteuer. Diese laufenden Einnahmen verschaffen Gols mehr Luft bei Projekten für die Kinderbetreuung, der Vereinsförderung oder Investitionen in das Feuerwehrwesen.

„Diese Einnahmen geben uns als Gemeinde mehr Möglichkeiten, wichtige Aufgaben für unsere Bevölkerung zu erfüllen. Ob Kinderbetreuung, öffentliche Einrichtungen oder die Unterstützung unserer Vereine – davon profitieren die Golser“, erklärt der Bürgermeister. Auch für die weitere wirtschaftliche Entwicklung werden die Weichen gestellt: Das bestehende Gewerbegebiet wird erweitert. Damit entstehen zusätzliche Möglichkeiten für Betriebe, sich in Gols anzusiedeln oder weiterzuentwickeln. „Betriebe und Arbeitsplätze sind eine wichtige Grundlage für eine starke Gemeinde. Sie helfen uns, das zu finanzieren, was Gols lebenswert macht, und geben uns Spielraum, Vorhaben für die Bevölkerung umzusetzen“, so Brandstätter.

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