Post-Zustellbasis kommt bald in die Gemeinde Gols

Gemeinderat gab grünes Licht, bald geht’s los

Der Slogan „Die Post bringt allen was!“ trifft in Gols jetzt wieder zu. Denn die Österreichische Post modernisiert ihre Infrastruktur und hat die Marktgemeinde als Standort gewählt. Rund 70 Mitarbeiter sollen künftig am Standort tätig sein. Damit siedelt sich im bestehenden Gewerbegebiet ein weiteres etabliertes Unternehmen an und stärkt Gols als Wirtschaftsstandort. Der Grundstein dafür ist gelegt, der Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht für das Projekt. Ein großes Plus für die Gemeinde sind natürlich die Einnahmen aus der Kommunalsteuer. Diese laufenden Einnahmen verschaffen Gols mehr Luft bei Projekten für die Kinderbetreuung, der Vereinsförderung oder Investitionen in das Feuerwehrwesen.